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Sahura Kadar Ne İzleyelim? Yapay Zekadan Tek Oturuşta Bitirmelik Dizi Önerileri

Sahura Kadar Ne İzleyelim? Yapay Zekadan Tek Oturuşta Bitirmelik Dizi Önerileri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.03.2025 - 18:18

Bu sene Ramazan ayında sahur vakitleri epey geç. Sahura kadar yapacak bir şey bulamayanlar için yapay zekadan yıllar geçmesine rağmen eskimeyecek romantik komediler, macera dolu hikayeler ve sitcomlar bulduk. İşte yapay zekanın sahur seçkisi...

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1. Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)

1. Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)

Her bölümü yaklaşık 20 dakika olan bu dizi, komedi ve aksiyon karışımıyla sahuru beklerken zamanın su gibi akmasını sağlar.

2. Sherlock (2010-2017)

2. Sherlock (2010-2017)

Benedict Cumberbatch’ın başrolünde olduğu bu dizi, klasik Sherlock Holmes hikâyelerini modern bir bakış açısıyla anlatıyor. Bölümler uzun ama o kadar sürükleyici ki sahur vaktinin geldiğini anlamayacaksınız.

3. How I Met Your Mother (2005-2014)

3. How I Met Your Mother (2005-2014)

Arkadaş grubunun maceralarını anlatan bu komedi dizisi, kısa bölümleriyle sahuru beklerken güzel vakit geçirmenizi sağlar.

4. Stranger Things (2016-)

4. Stranger Things (2016-)

80’ler havasını taşıyan bu dizi, gizemli olaylar ve maceralarla dolu. Hem gerilim hem de eğlenceli sahneleriyle sizi ekrana kilitleyecek.

5. The Office (US) (2005-2013)

5. The Office (US) (2005-2013)

Mockumentary (sahte belgesel) formatındaki bu komedi dizisi, kısa bölümleriyle sahuru beklerken keyifli vakit geçirmenizi sağlar.

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6. Black Mirror (2011-)

6. Black Mirror (2011-)

Bağımsız bölümlerden oluşan bu dizi, her bölümde teknolojinin farklı bir yönünü işleyerek düşündürür ve sürükleyici yapısıyla izleyiciyi içine çeker.

7. Friends (1994-2004)

7. Friends (1994-2004)

Kahkaha garantili bu sitcom, hem nostalji yapmak isteyenlere hem de sahur vaktini eğlenceli geçirmek isteyenlere birebir.

8. Lupin (2021-)

8. Lupin (2021-)

Fransız yapımı bu dizi, usta bir hırsızın hikayesini anlatıyor. Bölümler oldukça sürükleyici olduğu için bir bakmışsınız sahur vakti gelmiş!

9. La Casa de Papel (2017-2021)

9. La Casa de Papel (2017-2021)

Soygun temalı yapımları sevenler için ideal. Gerilim dolu sahneleriyle sahuru beklerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

10. The Good Place (2016-2020)

10. The Good Place (2016-2020)

Öldükten sonra cennete gittiğini düşünen bir kadının komik hikayesini anlatan bu dizi, felsefi alt metinleriyle de düşündürüyor. Bölümleri kısa ve eğlenceli olduğu için sahur beklerken ideal!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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