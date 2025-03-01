Sahura Kadar Ne İzleyelim? Yapay Zekadan Tek Oturuşta Bitirmelik Dizi Önerileri
Sahura Kadar Ne İzleyelim? Yapay Zekadan Tek Oturuşta Bitirmelik Dizi Önerileri
Bu sene Ramazan ayında sahur vakitleri epey geç. Sahura kadar yapacak bir şey bulamayanlar için yapay zekadan yıllar geçmesine rağmen eskimeyecek romantik komediler, macera dolu hikayeler ve sitcomlar bulduk. İşte yapay zekanın sahur seçkisi...
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1. Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)
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2. Sherlock (2010-2017)
3. How I Met Your Mother (2005-2014)
4. Stranger Things (2016-)
5. The Office (US) (2005-2013)
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6. Black Mirror (2011-)
7. Friends (1994-2004)
8. Lupin (2021-)
9. La Casa de Papel (2017-2021)
10. The Good Place (2016-2020)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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