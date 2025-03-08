Hızlı ve Öfkeli'nin Yönetmeni Keanu Reeves'in Yeni Filmini Yönetecek!

Ünlü oyuncu, hem film hem de anime uyarlamasında başrolü üstlenecek ve yapımcı olarak projeye katkı sağlayacak. Film, çizgi romanın 12 sayılık serisine sadık bir şekilde uyarlanırken, anime versiyonu ise evreni daha derinlemesine keşfetmeye odaklanacak.

Keanu Reeves, Collider’a verdiği röportajda BRZRKR filminin R-rated (yetişkinlere yönelik) olacağını belirtti. Bu, şiddet ve aksiyon sahnelerinin oldukça sert olacağını gösteriyor. Filmin senaryosu, The Batman filminin de yazarı olan Mattson Tomlin tarafından kaleme alınıyor.

Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni Justin Lin ise başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı 'BRZRKR'ı yönetmeye hazırlanıyor.