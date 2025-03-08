Hızlı ve Öfkeli'nin Yönetmeni Keanu Reeves'in Yeni Filmini Yönetecek!
Hızlı ve Öfkeli'nin Yönetmeni Keanu Reeves'in Yeni Filmini Yönetecek!
Kaynak: https://x.com/webtekno/status/1898365...
Netflix, Keanu Reeves’in başrolünde yer alacağı BRZRKR filmi ve anime uyarlamasıyla ilgili yeni detayları paylaştı. BRZRKR, Reeves’in ortak yazarlığını üstlendiği ve Boom! Studios tarafından yayınlanan bir çizgi roman serisi olup, büyük ilgi görmesiyle birlikte beyaz perdeye ve anime dünyasına taşınıyor.
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Keanu Reeves başrolde ve yapımcı koltuğunda olacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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