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Hızlı ve Öfkeli'nin Yönetmeni Keanu Reeves'in Yeni Filmini Yönetecek!

Hızlı ve Öfkeli'nin Yönetmeni Keanu Reeves'in Yeni Filmini Yönetecek!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.03.2025 - 23:44

Netflix, Keanu Reeves’in başrolünde yer alacağı BRZRKR filmi ve anime uyarlamasıyla ilgili yeni detayları paylaştı. BRZRKR, Reeves’in ortak yazarlığını üstlendiği ve Boom! Studios tarafından yayınlanan bir çizgi roman serisi olup, büyük ilgi görmesiyle birlikte beyaz perdeye ve anime dünyasına taşınıyor.

Kaynak: https://x.com/webtekno/status/1898365...
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Keanu Reeves başrolde ve yapımcı koltuğunda olacak.

Keanu Reeves başrolde ve yapımcı koltuğunda olacak.

Ünlü oyuncu, hem film hem de anime uyarlamasında başrolü üstlenecek ve yapımcı olarak projeye katkı sağlayacak. Film, çizgi romanın 12 sayılık serisine sadık bir şekilde uyarlanırken, anime versiyonu ise evreni daha derinlemesine keşfetmeye odaklanacak.

Keanu Reeves, Collider’a verdiği röportajda BRZRKR filminin R-rated (yetişkinlere yönelik) olacağını belirtti. Bu, şiddet ve aksiyon sahnelerinin oldukça sert olacağını gösteriyor. Filmin senaryosu, The Batman filminin de yazarı olan Mattson Tomlin tarafından kaleme alınıyor.

Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni Justin Lin ise başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı 'BRZRKR'ı yönetmeye hazırlanıyor.

BRZRKR’un Konusu

BRZRKR’un Konusu

Çizgi roman, yarı ölümlü ve yarı tanrı olan Berzerker adlı bir karakterin hikayesini anlatıyor. Berzerker, yüzyıllar boyunca savaşlara katılan, devletler için gizli operasyonlar gerçekleştiren bir savaşçı. Yoğun aksiyon sahneleri ve sert anlatımıyla dikkat çeken bu hikaye, sinema ve anime dünyasında da aynı dinamikleri koruyacak gibi görünüyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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