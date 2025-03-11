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Bir Dönem Hepimize "İsyeaan" Dedirten İncir Reçeli Filminin 3.'sü Geliyor!

Bir Dönem Hepimize "İsyeaan" Dedirten İncir Reçeli Filminin 3.'sü Geliyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.03.2025 - 09:49

2011 yılında yayınlanan ve başrolünde Halil Sezai'nin oynadığı hüzünlü hikaye 'İncir Reçeli' döneme damgasını vurmuştu. İncir Reçeli ilk yayınlandığında kimisi tarafından çok beğenildi kimisi ise eleştiri yağmuruna tuttu. Filmde yer alan İsyan şarkısı ise adeta bir dönemin marşı haline gelmişti. 2. filmi de çekildikten sonra İncir Reçeli uzun bir süredir ortadan yok olmuştu. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre İncir Reçeli geri dönüyor. 

İncir Reçeli 3. filmi çekilecek. Peki, diğer serilerin aksine İncir Reçeli 3 konusu ne, yeni film ne zaman yayınlanacak, işte detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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İncir Reçeli 3 hazırlıkları başladı. Yeni film ne zaman vizyona girecek? Peki, hikaye değişecek mi?

İncir Reçeli 3 hazırlıkları başladı. Yeni film ne zaman vizyona girecek? Peki, hikaye değişecek mi?

İncir Reçeli serisi, yıllar sonra üçüncü filmiyle beyazperdeye dönüyor. 2011 yılında izleyiciyle buluşan ilk film, Halil Sezai'nin hayat verdiği Metin karakterinin hüzünlü hikayesiyle büyük yankı uyandırmış, filmde yer alan İsyan şarkısı ise adeta bir dönemin marşı haline gelmişti. 2014’te gelen ikinci filmle hikaye derinleşirken, serinin sevenleri için şimdiden büyük bir heyecan yaratan İncir Reçeli 3 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni filmin yönetmen ve senarist koltuğunda, serinin önceki iki filmine de imzasını atan Aytaç Ağırlar yer alırken, Halil Sezai bir kez daha Metin rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Yapımcılığını Sev Yapım’dan Alper Aydın’ın üstlendiği filmin çekimleri önümüzdeki ay başlayacak. Oyuncu kadrosu henüz netleşmese de, İncir Reçeli 3’ün yine duygusal yönü güçlü bir yapım olacağı konuşuluyor.

İlk iki filmde olduğu gibi, üçüncü film de acı bir aşk hikayesi işlenecek. Dramatik anlatımıyla izleyicileri derinden etkilemeyi başaran İncir Reçeli, yeni filmiyle de aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.

Filmin vizyon tarihi ise henüz kesinleşmedi.

İncir Reçeli ilk filmde ne anlatıyordu?

İncir Reçeli ilk filmde ne anlatıyordu?

İncir Reçeli hayatın acı gerçekleri üzerine kurulu dramatik bir hikaye olarak yayınlanmıştı. Film, hayata tutunmaya çalışan genç bir senarist olan Metin’in (Halil Sezai) beklenmedik bir aşk hikayesiyle değişen hayatını anlatıyor. Metin, hayat mücadelesi içinde senaryolarını yapımcılara kabul ettirmeye çalışan, ancak sürekli reddedilen bir adamdır. Bir gece barda karşılaştığı Duygu (Melike Güner) ile aralarında sıradışı bir bağ oluşur.

Duygu, gizemli ve özgür ruhlu bir kadındır. Metin, onun neşeli tavırlarının ardında derin bir hüzün taşıdığını fark eder. İkili arasında duygusal bir yakınlık doğarken, Duygu'nun büyük bir sırrı olduğu ortaya çıkar: O, ölümcül bir hastalıkla mücadele etmektedir. Metin, bu gerçeği öğrendiğinde aşk ve kayıp arasında sıkışıp kalırken, film izleyiciyi duygu dolu bir yolculuğa çıkarır.

Film, aşkın sonsuzluğunu ve kaybın kaçınılmazlığını etkileyici bir dille anlatırken, Metin'in Duygu'ya duyduğu sevgiyle değişen hayatına odaklanıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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