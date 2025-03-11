Bir Dönem Hepimize "İsyeaan" Dedirten İncir Reçeli Filminin 3.'sü Geliyor!
Bir Dönem Hepimize "İsyeaan" Dedirten İncir Reçeli Filminin 3.'sü Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
2011 yılında yayınlanan ve başrolünde Halil Sezai'nin oynadığı hüzünlü hikaye 'İncir Reçeli' döneme damgasını vurmuştu. İncir Reçeli ilk yayınlandığında kimisi tarafından çok beğenildi kimisi ise eleştiri yağmuruna tuttu. Filmde yer alan İsyan şarkısı ise adeta bir dönemin marşı haline gelmişti. 2. filmi de çekildikten sonra İncir Reçeli uzun bir süredir ortadan yok olmuştu. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre İncir Reçeli geri dönüyor.
İncir Reçeli 3. filmi çekilecek. Peki, diğer serilerin aksine İncir Reçeli 3 konusu ne, yeni film ne zaman yayınlanacak, işte detaylar...
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İncir Reçeli 3 hazırlıkları başladı. Yeni film ne zaman vizyona girecek? Peki, hikaye değişecek mi?
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İncir Reçeli ilk filmde ne anlatıyordu?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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