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Kadıköy, Bakırköy, Şişli... İstanbul'un İlçelerinin İsimlerinin Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?

Kadıköy, Bakırköy, Şişli... İstanbul'un İlçelerinin İsimlerinin Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 16:16

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İstanbul, hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi olan, dünya üzerindeki en büyüleyici şehirlerden biri. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, benzersiz mimarisi ve muhteşem manzaralarıyla, bu eşsiz metropol, her yıl milyonlarca turistin ağırlıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C89-ep...
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İçerik üreticisi Sena Pınar Şahan bu güzide kentin ilçelerinin isimlerinin nereden geldiğini anlattığı bir video çekti.

İçerik üreticisi Sena Pınar Şahan bu güzide kentin ilçelerinin isimlerinin nereden geldiğini anlattığı bir video çekti.

Özellikle tarih konusunda aydınlatma yaşayan video beğeni topladı.

Özellikle tarih konusunda aydınlatma yaşayan video beğeni topladı.

İşte o video;

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