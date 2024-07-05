Kadıköy, Bakırköy, Şişli... İstanbul'un İlçelerinin İsimlerinin Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C89-ep...
İstanbul, hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi olan, dünya üzerindeki en büyüleyici şehirlerden biri. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, benzersiz mimarisi ve muhteşem manzaralarıyla, bu eşsiz metropol, her yıl milyonlarca turistin ağırlıyor.
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İçerik üreticisi Sena Pınar Şahan bu güzide kentin ilçelerinin isimlerinin nereden geldiğini anlattığı bir video çekti.
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Özellikle tarih konusunda aydınlatma yaşayan video beğeni topladı.
İşte o video;
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