Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Arkadaşını Bebek Arabası İçinde Eğlence Parkına Sokmayı Denedi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8SBFV...
Sosyal medya artık pek çok insan için tam zamanlı bir iş. Bu sebeple insanlar daha fazla izlenme için pek çok ilginç yolu deniyor. Hatta bu yolda hayatlarını tehlikeye atanlar bile var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşını bir bebek arabası içinde eğlence parkına sokmayı denedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her detayı ince ince planlayan gencin videosu sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın