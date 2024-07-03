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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Arkadaşını Bebek Arabası İçinde Eğlence Parkına Sokmayı Denedi

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Arkadaşını Bebek Arabası İçinde Eğlence Parkına Sokmayı Denedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 20:31

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Sosyal medya artık pek çok insan için tam zamanlı bir iş. Bu sebeple insanlar daha fazla izlenme için pek çok ilginç yolu deniyor. Hatta bu yolda hayatlarını tehlikeye atanlar bile var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8SBFV...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşını bir bebek arabası içinde eğlence parkına sokmayı denedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşını bir bebek arabası içinde eğlence parkına sokmayı denedi.

Her detayı ince ince planlayan gencin videosu sosyal medyada viral oldu.

Her detayı ince ince planlayan gencin videosu sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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