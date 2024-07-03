Görüş Bildir
Haberler
Video
Çocuk Can Havliyle Koluna Yapıştı: Bir Kadın Havuzda Fotoğraf Çektirmek İsterken Tesadüfen Hayat Kurtardı

Çocuk Can Havliyle Koluna Yapıştı: Bir Kadın Havuzda Fotoğraf Çektirmek İsterken Tesadüfen Hayat Kurtardı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 17:50

İçerik Devam Ediyor

Havuzlar ve denizler, çocuklar için potansiyel tehlikeler barındırabilir. Bu alanlar, özellikle deneyimsiz yüzücüler ve küçük çocuklar için ciddi riskler içerebilir. . Bu nedenle, çocukların havuz ve denizlerde güvenli bir şekilde eğlenmelerini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşır. Hem ebeveynlerin hem de yetkililerin bu konuda bilinçli ve dikkatli olması gerekir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Havuzda ailesini kaybeden çocuk, suda çırpınırken bir kadının koluna can havliyle tutundu.

Havuzda ailesini kaybeden çocuk, suda çırpınırken bir kadının koluna can havliyle tutundu.

O sırada durumun farkında olmayan ve video çekmeye çalışan kadın neye uğradığını şaşırdı.

O sırada durumun farkında olmayan ve video çekmeye çalışan kadın neye uğradığını şaşırdı.

O anlar kadının kamerasına anbean yansıdı.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın