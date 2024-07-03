Çocuk Can Havliyle Koluna Yapıştı: Bir Kadın Havuzda Fotoğraf Çektirmek İsterken Tesadüfen Hayat Kurtardı

Havuzlar ve denizler, çocuklar için potansiyel tehlikeler barındırabilir. Bu alanlar, özellikle deneyimsiz yüzücüler ve küçük çocuklar için ciddi riskler içerebilir. . Bu nedenle, çocukların havuz ve denizlerde güvenli bir şekilde eğlenmelerini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşır. Hem ebeveynlerin hem de yetkililerin bu konuda bilinçli ve dikkatli olması gerekir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Havuzda ailesini kaybeden çocuk, suda çırpınırken bir kadının koluna can havliyle tutundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O sırada durumun farkında olmayan ve video çekmeye çalışan kadın neye uğradığını şaşırdı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın