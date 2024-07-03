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Su Şişeleri Fırlattılar: Arda Güler'in Korner Kullandığı Anlar Rakip Tribünden Böyle Görüntülendi

Su Şişeleri Fırlattılar: Arda Güler'in Korner Kullandığı Anlar Rakip Tribünden Böyle Görüntülendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 16:43

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Euro 2024'te ikinci turda Avusturya'yı 2-1'le geçen A Milli Takım tüm Türkiye'yi büyük bir sevince boğdu. Turnuvanın en iyi maçlarından birini ortaya koyan futbolcularımız tüm dünyanın gündemine oturdu.

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Maça damga vuran anlardan biri de Arda'nın kullandığı korner vuruşu oldu.

Maça damga vuran anlardan biri de Arda'nın kullandığı korner vuruşu oldu.

Rakip trübünlerden kaydedilen o anlarda Arda'nın ve futbolcularımızın üzerine yağmur gibi su şişesi atıldığı görüldü.

Rakip trübünlerden kaydedilen o anlarda Arda'nın ve futbolcularımızın üzerine yağmur gibi su şişesi atıldığı görüldü.

İşte o video;

O anlar farklı bir açıdan da görüntülendi;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Naci Kir

UEFA bunu görmedi. Suratına demir para atılan paljonco Avrupa'da olay oldu ama Türkler ölünce sorun nerede?

Zevahir

Canlarının istediğini önemli görüyorlar çünkü. Bizi insandan saymıyorlar. Şu video somut bir kanıtı.

Cehape Zihniyeti

hangi milletten olursa olsun böyle fanatikler iflah olmazlar.

ANKA

Biri hareketi çekmiş almışlar cevabını