Su Şişeleri Fırlattılar: Arda Güler'in Korner Kullandığı Anlar Rakip Tribünden Böyle Görüntülendi

Euro 2024'te ikinci turda Avusturya'yı 2-1'le geçen A Milli Takım tüm Türkiye'yi büyük bir sevince boğdu. Turnuvanın en iyi maçlarından birini ortaya koyan futbolcularımız tüm dünyanın gündemine oturdu.
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Maça damga vuran anlardan biri de Arda'nın kullandığı korner vuruşu oldu.
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Rakip trübünlerden kaydedilen o anlarda Arda'nın ve futbolcularımızın üzerine yağmur gibi su şişesi atıldığı görüldü.
İşte o video;
O anlar farklı bir açıdan da görüntülendi;
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UEFA bunu görmedi. Suratına demir para atılan paljonco Avrupa'da olay oldu ama Türkler ölünce sorun nerede?
Canlarının istediğini önemli görüyorlar çünkü. Bizi insandan saymıyorlar. Şu video somut bir kanıtı.
hangi milletten olursa olsun böyle fanatikler iflah olmazlar.
Biri hareketi çekmiş almışlar cevabını