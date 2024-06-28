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Arda Güler'in Çekya Maçı Öncesi Çekilen Bir Videoda Maç Sonucunu Doğru Tahmin Ettiği Ortaya Çıktı

Arda Güler'in Çekya Maçı Öncesi Çekilen Bir Videoda Maç Sonucunu Doğru Tahmin Ettiği Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 11:16

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Arda Güler hem turnuvanın hem de son dönemin en gözde futbolcularından biri. Adından sıkça söz ettiren milli gururumuz Arda'nın, Çekya maçı öncesinde çekilmiş bir görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

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Videoda maç öncesi Ferdi Kadıoğlu'yla sohbet eden Arda, Ferdi'ye maçın sonucunun ne olacağıyla ilgili konuştu.

Videoda maç öncesi Ferdi Kadıoğlu'yla sohbet eden Arda, Ferdi'ye maçın sonucunun ne olacağıyla ilgili konuştu.

Arda'nın maç sonucunu nokta atışı tahmin ettiği ortaya çıktı.

Arda'nın maç sonucunu nokta atışı tahmin ettiği ortaya çıktı.

İşte o video;

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twitter.com
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