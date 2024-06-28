Arda Güler'in Çekya Maçı Öncesi Çekilen Bir Videoda Maç Sonucunu Doğru Tahmin Ettiği Ortaya Çıktı

Arda Güler hem turnuvanın hem de son dönemin en gözde futbolcularından biri. Adından sıkça söz ettiren milli gururumuz Arda'nın, Çekya maçı öncesinde çekilmiş bir görüntüsü sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoda maç öncesi Ferdi Kadıoğlu'yla sohbet eden Arda, Ferdi'ye maçın sonucunun ne olacağıyla ilgili konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda'nın maç sonucunu nokta atışı tahmin ettiği ortaya çıktı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın