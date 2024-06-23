"Turnuva'nın Hatası" Dedi: Samet Akaydın’ın Kendi Kalesine Attığı Gol Bir Portekiz Kamerasına Böyle Yansıdı

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Türkiye-Portekiz maçının en çok konuşulan olayı elbette Altay ve Samet arasında yaşanan anlaşmazlığın kendi kalemize gelen golle sonuçlanması oldu.
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O gol, bir Portekiz taraftarı tarafından trübinden görüntülendi.
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Genç taraftar o anları "Türkiye, turnuvanın hatasını yaptı." notuyla paylaştı.
İşte o video;
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Şu beceriksiz yüz karası yiyicilere destek veren adamın vatan sevgisinden şüphe ederim..
Ayy rezalet.. A milli futbol takımını yok sayıyordum artık zaten.. burdan devam.. biz bence milyar dolarları artık voleybol basketbol camiasına kaydıralım.. ... Devamını Gör
Bir de kaleci top gelirken eliyle " tamam bana bırak" diyor. Adam gitti test köşeye gol attı