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"Turnuva'nın Hatası" Dedi: Samet Akaydın’ın Kendi Kalesine Attığı Gol Bir Portekiz Kamerasına Böyle Yansıdı

"Turnuva'nın Hatası" Dedi: Samet Akaydın’ın Kendi Kalesine Attığı Gol Bir Portekiz Kamerasına Böyle Yansıdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 13:03

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Geçtiğimiz gün gerçekleşen Türkiye-Portekiz maçının en çok konuşulan olayı elbette Altay ve Samet arasında yaşanan anlaşmazlığın kendi kalemize gelen golle sonuçlanması oldu.

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O gol, bir Portekiz taraftarı tarafından trübinden görüntülendi.

O gol, bir Portekiz taraftarı tarafından trübinden görüntülendi.

Genç taraftar o anları "Türkiye, turnuvanın hatasını yaptı." notuyla paylaştı.

Genç taraftar o anları "Türkiye, turnuvanın hatasını yaptı." notuyla paylaştı.

İşte o video;

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yoruma gelen

Şu beceriksiz yüz karası yiyicilere destek veren adamın vatan sevgisinden şüphe ederim..

Hermione Granger

Ayy rezalet.. A milli futbol takımını yok sayıyordum artık zaten.. burdan devam.. biz bence milyar dolarları artık voleybol basketbol camiasına kaydıralım.. ... Devamını Gör

Can Onur

Bir de kaleci top gelirken eliyle " tamam bana bırak" diyor. Adam gitti test köşeye gol attı