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Bildiğiniz Bütün Burç Yorumlarını Unutun: Burç Seçimi Yaparken Olayı Çok Yanlış Anlayan Genç Beyin Yaktı

Bildiğiniz Bütün Burç Yorumlarını Unutun: Burç Seçimi Yaparken Olayı Çok Yanlış Anlayan Genç Beyin Yaktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 16:19

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'@sinanediz47' isimli gencin Tiktok'ta yaptığı sıralama videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi sıralama yaparken hem sıraladığı şeyleri hem verdiği puanları kaotik bir hale getirerek hem kendi kafasını karıştırıyor hem izleyenlerin beynini yakıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sinanediz47/v...
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Sinan Ediz bu sefer de burçlara el attı.

Sinan Ediz bu sefer de burçlara el attı.

Burçlar arasında seçim yaparken yine kendi tarzını ortaya koyan genç burçlarla ilgili bilinen her şeyi unutturdu.

Burçlar arasında seçim yaparken yine kendi tarzını ortaya koyan genç burçlarla ilgili bilinen her şeyi unutturdu.

İşte o video;

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