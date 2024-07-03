Bildiğiniz Bütün Burç Yorumlarını Unutun: Burç Seçimi Yaparken Olayı Çok Yanlış Anlayan Genç Beyin Yaktı

'@sinanediz47' isimli gencin Tiktok'ta yaptığı sıralama videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi sıralama yaparken hem sıraladığı şeyleri hem verdiği puanları kaotik bir hale getirerek hem kendi kafasını karıştırıyor hem izleyenlerin beynini yakıyor.