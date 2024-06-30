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Kızının Türkiye'den Aldığı Köftelik Bulguru Esmer Şeker Sanıp Çayına Atan Kadının Gülümseten Anları

Kızının Türkiye'den Aldığı Köftelik Bulguru Esmer Şeker Sanıp Çayına Atan Kadının Gülümseten Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 16:10

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Sosyal medyada Afrika'da yaşam ile ilgili videolar çeken Nalia Andre'nin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi geçtiğimiz aylarda Mozambik sokaklarında Türkçe video çekerken, Türkçe bilen bir turistle karşılaştığı video ile gündem olmuştu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8rHNR...
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Nalia Türkiye'den aldığı köftelik bulguru ülkesine götürünce annesinin kafası karıştı.

Nalia Türkiye'den aldığı köftelik bulguru ülkesine götürünce annesinin kafası karıştı.

Bulguru esmer şeker sanan kadın, çayına attıktan sonra erimediğini görünce gülümseten anlar yaşandı.

Bulguru esmer şeker sanan kadın, çayına attıktan sonra erimediğini görünce gülümseten anlar yaşandı.

İşte o video;

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