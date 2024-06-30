Kızının Türkiye'den Aldığı Köftelik Bulguru Esmer Şeker Sanıp Çayına Atan Kadının Gülümseten Anları

Sosyal medyada Afrika'da yaşam ile ilgili videolar çeken Nalia Andre'nin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi geçtiğimiz aylarda Mozambik sokaklarında Türkçe video çekerken, Türkçe bilen bir turistle karşılaştığı video ile gündem olmuştu.