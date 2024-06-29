Görüş Bildir
Haberler
Video
Sivas'ta Yöresel Kıyafetiyle Fotoğrafını Çeken Fotoğrafçıya Küçük Bir Hediye Veren Küçük Kız Kalpleri Isıttı

Sivas'ta Yöresel Kıyafetiyle Fotoğrafını Çeken Fotoğrafçıya Küçük Bir Hediye Veren Küçük Kız Kalpleri Isıttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 18:02

İçerik Devam Ediyor

Sokak fotoğrafçıları son dönemde oldukça başarılı çalışmalara imza atıyor. Günlük yaşamı sanatlarının bir parçası haline getiren fotoğrafçılar, kalpleri ısıtan durumlar da yaşayabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sivas'ta bir fotoğrafçı, yöresel kıyafetleriyle fotoğrafını çektiği minik kıza hediyeler de götürdü.

Sivas'ta bir fotoğrafçı, yöresel kıyafetleriyle fotoğrafını çektiği minik kıza hediyeler de götürdü.

Hediyelere teşekkür etmek isteyen miniğin fotoğrafçıya cebinde sakladığı hediyeyi verdiği anlar kalpleri ısıttı.

Hediyelere teşekkür etmek isteyen miniğin fotoğrafçıya cebinde sakladığı hediyeyi verdiği anlar kalpleri ısıttı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın