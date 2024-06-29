Sivas'ta Yöresel Kıyafetiyle Fotoğrafını Çeken Fotoğrafçıya Küçük Bir Hediye Veren Küçük Kız Kalpleri Isıttı

Sokak fotoğrafçıları son dönemde oldukça başarılı çalışmalara imza atıyor. Günlük yaşamı sanatlarının bir parçası haline getiren fotoğrafçılar, kalpleri ısıtan durumlar da yaşayabiliyor.
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Sivas'ta bir fotoğrafçı, yöresel kıyafetleriyle fotoğrafını çektiği minik kıza hediyeler de götürdü.
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Hediyelere teşekkür etmek isteyen miniğin fotoğrafçıya cebinde sakladığı hediyeyi verdiği anlar kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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