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Bir Şeyma Subaşı Hikayesi: 8 Yıl Önce Bir Yarışmada Tanışıp Evlenen Çiftin Hikayesi Umutsuzlara Umut Verdi

Bir Şeyma Subaşı Hikayesi: 8 Yıl Önce Bir Yarışmada Tanışıp Evlenen Çiftin Hikayesi Umutsuzlara Umut Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 17:00

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Hayatın sürprizlerle dolu olduğu bir gerçek. Beklenmedik anlarda, en umulmadık yerlerde insanın karşısına çıkan aşk, bu sürprizlerin belki de en güzeli. Her zaman, her yerde karşımıza çıkabilecek olan aşkın nereden geleceğini tahmin etmek mümkün değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8u0kd...
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Doğa Rutkay, Evrim Akın gibi isimlerin sunuculuğunu yaptığı, miniklere eğlenceli soruların sorulduğu "Çocuktan Al Haberi" yarışmasına katılan bir kadın, programdan sonra hayatının nasıl değiştiğini paylaştı.

Doğa Rutkay, Evrim Akın gibi isimlerin sunuculuğunu yaptığı, miniklere eğlenceli soruların sorulduğu "Çocuktan Al Haberi" yarışmasına katılan bir kadın, programdan sonra hayatının nasıl değiştiğini paylaştı.

8 sene önce programa katılan kadın, yarışmadaki rakibiyle arkadaşlığına yarışmadan sonra da devam etmiş ve birlikte bir hayat kurmuşlar.

8 sene önce programa katılan kadın, yarışmadaki rakibiyle arkadaşlığına yarışmadan sonra da devam etmiş ve birlikte bir hayat kurmuşlar.

Yıllar sonra hikayelerini sosyal medyada paylaşan çiftin hikayesi, aşktan umudunu kesenlere umut oldu.

İşte o hikaye;

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