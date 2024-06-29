Bir Şeyma Subaşı Hikayesi: 8 Yıl Önce Bir Yarışmada Tanışıp Evlenen Çiftin Hikayesi Umutsuzlara Umut Verdi

Hayatın sürprizlerle dolu olduğu bir gerçek. Beklenmedik anlarda, en umulmadık yerlerde insanın karşısına çıkan aşk, bu sürprizlerin belki de en güzeli. Her zaman, her yerde karşımıza çıkabilecek olan aşkın nereden geleceğini tahmin etmek mümkün değil.