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Yapay Zeka Buna da El Attı: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yapay Zekaya Bir İyi Bir de Kötü Karpuz Seçtirdi

Yapay Zeka Buna da El Attı: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yapay Zekaya Bir İyi Bir de Kötü Karpuz Seçtirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 23:42

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Gelişen teknolojiyle birlikte, yapay zeka artık hayatımızın bir unsuru haline geldi. Her geçen gün daha farklı bir kullanım alanıyla karşılaştığımız bu teknoloji, yaşamımızı kolaylaştırmak için sürekli olarak geliştiriliyor ve yenileniyor.Yapay zeka teknolojisi insan yaratıcılıyla da birleşince ortaya ilginç fikirler çıkabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@seray.gurel/v...
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Bir sosyal medya kullancısı, yapay zekaya bir iyi bir de kötü karpuz seçtirdi.

Bir sosyal medya kullancısı, yapay zekaya bir iyi bir de kötü karpuz seçtirdi.

Yapay zekanın, her ikisini de doğru seçebilmesi hem deneyin sahibini hem de izleyenleri şaşırttı.

Yapay zekanın, her ikisini de doğru seçebilmesi hem deneyin sahibini hem de izleyenleri şaşırttı.

İşte o video;

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