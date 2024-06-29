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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı "Yeni Nesil Ebeveynlik" Videosu ile Ebeveynleri İkiye Böldü

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı "Yeni Nesil Ebeveynlik" Videosu ile Ebeveynleri İkiye Böldü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 21:59

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Z kuşağı ve Alfa kuşağı bildiğiniz üzere tüm nesilerin arasında en farklı olanlar olarak kabul edilir. Teknolojinin tamamen içine doğan bu kuşak, gerçekten bambaşka bir dünyaya kendisinden bir önceki neslin hazırlığı olmadan doğdu. Bu yüzden eski nesiller ve yeni nesil arasındaki uçurum bir anda açıldı.

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Bir kadın, çocuğuyla birlikte yeni nesil ebeveynlik konulu bir video çekti.

Bir kadın, çocuğuyla birlikte yeni nesil ebeveynlik konulu bir video çekti.

Bu yeni nesil ebeveynlik tarzı kimilerine travmasız bir nesil için doğru gelirken, kimileri ise bunun hayattaki problemlere karşı hazırlıksız bir neslin yetişebileceğini savundu.

Bu yeni nesil ebeveynlik tarzı kimilerine travmasız bir nesil için doğru gelirken, kimileri ise bunun hayattaki problemlere karşı hazırlıksız bir neslin yetişebileceğini savundu.

İşte o video;

Videoya farklı yorumlar geldi;

Videoya farklı yorumlar geldi;
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