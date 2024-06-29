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Gerçek Bir Yolculuk: Birlikte Yaklaşık 130 Kilo Veren Çift Yaşadıkları Muazzam Değişimi Paylaştı

Gerçek Bir Yolculuk: Birlikte Yaklaşık 130 Kilo Veren Çift Yaşadıkları Muazzam Değişimi Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 19:02

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Kilo verme süreci, birçok açıdan zorlukları beraberinde getirebiliyor. Bu süreç, kişinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak karşılaştığı çeşitli engellerle dolu olabiliyor. Bu yüzden, kilo verme süreci, sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda kişisel bir gelişim süreci olarak da görülebilir. Bu süreçte, size eşlik eden, destek olan biri varsa, süreç daha kolay bir hale gelebilir.

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Bir çift, birlikte çıktıkları kilo verme serüveninde yaşadıkları değişimi paylaştı.

Bir çift, birlikte çıktıkları kilo verme serüveninde yaşadıkları değişimi paylaştı.

Yaklaşık 130 kilo veren çift bu değişimi "Her zamankinden daha mutluyuz." notuyla paylaştı.

Yaklaşık 130 kilo veren çift bu değişimi "Her zamankinden daha mutluyuz." notuyla paylaştı.

İşte o video;

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