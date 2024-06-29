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"Hepinizden Tiksiniyorum" Evi: Kırklareli'de Yaşayan Bir Vatandaş Deniz Manzaralı Mağarada Yaşamaya Başladı

"Hepinizden Tiksiniyorum" Evi: Kırklareli'de Yaşayan Bir Vatandaş Deniz Manzaralı Mağarada Yaşamaya Başladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 22:27

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Artan ev ve kira fiyatları ve konut sıkıntısı hepimizin malumu. Bu sebeple yaz dönemini pek çok kişi çadırda ya da karavanda geçiriyor. Bu durum için orijinal bir fikir de Kırklareli'den geldi.

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Kırklareli, Vize İlçesi'nin Kıyıköy Beldesi'nde yaşayan Ahmet Kurt deniz manzaralı bir mağaraya yerleşti.

Kırklareli, Vize İlçesi'nin Kıyıköy Beldesi'nde yaşayan Ahmet Kurt deniz manzaralı bir mağaraya yerleşti.

Mağarasına bayrak ve Atatürk portresi asmayı da ihmal etmeyen Kurt'un manzaraya karşı yemek yediği anlar pek çok kişiyi kıskandırdı.

Mağarasına bayrak ve Atatürk portresi asmayı da ihmal etmeyen Kurt'un manzaraya karşı yemek yediği anlar pek çok kişiyi kıskandırdı.

İşte o mağara;

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