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Bizde Tutmadı: İnsanları Karikatürleştirerek Çizme Akımını Türkiye'ye Getiren Sanatçıya Urfalı Teyze Tepkisi

Bizde Tutmadı: İnsanları Karikatürleştirerek Çizme Akımını Türkiye'ye Getiren Sanatçıya Urfalı Teyze Tepkisi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 13:16

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Son yıllarda dünyanın pek çok noktasında, insanların fotoğraflarını karikatür şeklinde çizerek güldüren sokak sanatçılarının çalışmalarına sıklıkla rastlıyoruz. Ortaya birbirinden eğlenceli görüntülerin çıkabildiği bu akım sosyal medyada da beğeni topluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/cizgi_kahkaha/
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'cizgi_kahkaha' isimli sosyal medya kullanıcısı bu akımı ülkemize de getirdi.

'cizgi_kahkaha' isimli sosyal medya kullanıcısı bu akımı ülkemize de getirdi.

Fakat Urfalı bir teyze resmini hiç beğenmeyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Fakat Urfalı bir teyze resmini hiç beğenmeyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

İşte o video;

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