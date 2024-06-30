Bizde Tutmadı: İnsanları Karikatürleştirerek Çizme Akımını Türkiye'ye Getiren Sanatçıya Urfalı Teyze Tepkisi

Son yıllarda dünyanın pek çok noktasında, insanların fotoğraflarını karikatür şeklinde çizerek güldüren sokak sanatçılarının çalışmalarına sıklıkla rastlıyoruz. Ortaya birbirinden eğlenceli görüntülerin çıkabildiği bu akım sosyal medyada da beğeni topluyor.