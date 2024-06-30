Bizde Tutmadı: İnsanları Karikatürleştirerek Çizme Akımını Türkiye'ye Getiren Sanatçıya Urfalı Teyze Tepkisi

Kaynak: https://www.instagram.com/cizgi_kahkaha/
Son yıllarda dünyanın pek çok noktasında, insanların fotoğraflarını karikatür şeklinde çizerek güldüren sokak sanatçılarının çalışmalarına sıklıkla rastlıyoruz. Ortaya birbirinden eğlenceli görüntülerin çıkabildiği bu akım sosyal medyada da beğeni topluyor.
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'cizgi_kahkaha' isimli sosyal medya kullanıcısı bu akımı ülkemize de getirdi.
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Fakat Urfalı bir teyze resmini hiç beğenmeyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.
İşte o video;
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