Tüm Aşamalar Maketlerle Canlandırıldı: Malezya'da Bir Anaokulunda Çocuklara Kurban Kesme Eğitimi Verildi

Çocukların motor becerilerinin gelişmesi için pek çok ülkede, anaokullarında artık çocuklara günlük hayatlarında kullanabilecekleri bazı dersler veriliyor. Çocuklar yemek pişirmekten dikiş dikmeye, pek çok ders görüyor. Fakat Malezya'daki bir anasınıfı tüm bu eğitimleri unutturacak bir eğitimle gündem oldu.