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Teknoloji Bir Kere Daha Galip Geldi: Bir Genç Drone ile Havalı Bir Video Çekmek İsterken Kendi Kafasını Yardı

Teknoloji Bir Kere Daha Galip Geldi: Bir Genç Drone ile Havalı Bir Video Çekmek İsterken Kendi Kafasını Yardı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 19:55 Son Güncelleme: 03.07.2024 - 19:58

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Gelişen teknolojiyle birlikte, drone teknolojisi hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu ilerlemeyi, hem bireysel hem de profesyonel kullanım açısından, artık net bir şekilde görebiliyoruz. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle, drone teknolojisi de bu gelişmelerden payını aldı ve hayatımızın birçok alanında kendine yer buldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/saffet7/
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Bir genç, gittiği bir parkta done ile bir manzara videosu çekmek istedi.

Bir genç, gittiği bir parkta done ile bir manzara videosu çekmek istedi.

Fakat açıyı doğru ayarlayamayınca, feci bir kaza yaşandı.

Fakat açıyı doğru ayarlayamayınca, feci bir kaza yaşandı.

Drone ile kendi kafasını yaran genç o anları takipçileri ile paylaştı.

İşte o anlar;

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