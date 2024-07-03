Teknoloji Bir Kere Daha Galip Geldi: Bir Genç Drone ile Havalı Bir Video Çekmek İsterken Kendi Kafasını Yardı

Kaynak: https://www.instagram.com/saffet7/
Gelişen teknolojiyle birlikte, drone teknolojisi hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu ilerlemeyi, hem bireysel hem de profesyonel kullanım açısından, artık net bir şekilde görebiliyoruz. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle, drone teknolojisi de bu gelişmelerden payını aldı ve hayatımızın birçok alanında kendine yer buldu.
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Bir genç, gittiği bir parkta done ile bir manzara videosu çekmek istedi.
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Fakat açıyı doğru ayarlayamayınca, feci bir kaza yaşandı.
İşte o anlar;
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