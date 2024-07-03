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"En Tehlikeli Türk Oyuncu Kim?" Sorusunu Sorulmuştu: Avusturya Taraftarlarının Cevapları Yeniden Gündem Oldu

"En Tehlikeli Türk Oyuncu Kim?" Sorusunu Sorulmuştu: Avusturya Taraftarlarının Cevapları Yeniden Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 19:31 Son Güncelleme: 03.07.2024 - 20:47

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Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım ile Avusturya karşı karşıya geldi. Seyir zevkinin bir hayli yüksek olduğu bir maç izleten milli takımımız sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Maç öncesi Avusturya taraftarı ile gerçekleştirilen bir sokak röportajı, maçın ardından yeniden gündem oldu.

Maç öncesi Avusturya taraftarı ile gerçekleştirilen bir sokak röportajı, maçın ardından yeniden gündem oldu.

"Türkiye'deki en tehlikeli oyuncu kim?" sorusunu yanıtlayan Avusturyalıların verdikleri kendinden emin cevaplar, maçın ardından izleyenleri biraz güldürdü.

"Türkiye'deki en tehlikeli oyuncu kim?" sorusunu yanıtlayan Avusturyalıların verdikleri kendinden emin cevaplar, maçın ardından izleyenleri biraz güldürdü.

İşte o video;

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Hecaitomix

Hiç top oynamadan çeyrek finale nası geldik ya la🧐

Kamil Hepdogru

Hicbsey olmasa bile mutlaka bisey olmustur

site sakini

yayvan ağzınızla ancak hava atarsınız sonra Türk evladı gelir koyar keyfin kaçar 😂

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