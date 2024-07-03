"En Tehlikeli Türk Oyuncu Kim?" Sorusunu Sorulmuştu: Avusturya Taraftarlarının Cevapları Yeniden Gündem Oldu

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım ile Avusturya karşı karşıya geldi. Seyir zevkinin bir hayli yüksek olduğu bir maç izleten milli takımımız sahadan galibiyetle ayrıldı.
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Maç öncesi Avusturya taraftarı ile gerçekleştirilen bir sokak röportajı, maçın ardından yeniden gündem oldu.
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"Türkiye'deki en tehlikeli oyuncu kim?" sorusunu yanıtlayan Avusturyalıların verdikleri kendinden emin cevaplar, maçın ardından izleyenleri biraz güldürdü.
İşte o video;
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Hiç top oynamadan çeyrek finale nası geldik ya la🧐
Hicbsey olmasa bile mutlaka bisey olmustur
yayvan ağzınızla ancak hava atarsınız sonra Türk evladı gelir koyar keyfin kaçar 😂
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