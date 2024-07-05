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"Çoban Merve'nin Haklı Sitemi": Yaylalarına Gelen Piknikçilerin Farkında Olmadan Verdiği Zararı Anlattı

"Çoban Merve'nin Haklı Sitemi": Yaylalarına Gelen Piknikçilerin Farkında Olmadan Verdiği Zararı Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 20:13

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Ülke kültürümüzün önemli bir parçası olan piknik, pek çok kişi tarafından benimsenen ve sıklıkla tercih edilen bir eğlence biçimi. Doğanın kucağında, aile ve dostlarla geçirilen keyifli zamanlar, hem ekonomik olması hem de pek çok kişiyi bir araya getirebilmesi sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7roPo...
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Köyünde çobanlık yapan Merve isimli bir genç kız, piknik için köylerine gelenlerin farkında olmadan verdikleri zararı anlattı.

Köyünde çobanlık yapan Merve isimli bir genç kız, piknik için köylerine gelenlerin farkında olmadan verdikleri zararı anlattı.

Arkalarında bıraktıkları çöplerin, hayvanlara nasıl zarar verebileceğini anlatan Merve, kendi köpeğinin başına gelenleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Arkalarında bıraktıkları çöplerin, hayvanlara nasıl zarar verebileceğini anlatan Merve, kendi köpeğinin başına gelenleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İşte o video;

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