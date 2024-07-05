"Çoban Merve'nin Haklı Sitemi": Yaylalarına Gelen Piknikçilerin Farkında Olmadan Verdiği Zararı Anlattı

Ülke kültürümüzün önemli bir parçası olan piknik, pek çok kişi tarafından benimsenen ve sıklıkla tercih edilen bir eğlence biçimi. Doğanın kucağında, aile ve dostlarla geçirilen keyifli zamanlar, hem ekonomik olması hem de pek çok kişiyi bir araya getirebilmesi sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor.