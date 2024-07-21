Dedelerin Teknoloji ile İmtihanı: Bir Dede Torununun Nişanında Eve Gelen Damat Tarafını Ezan Sesiyle Karşıladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9feW4...
Evlilik sürecinin en zor adımlarından biri, her iki tarafın ailelerinin bir araya geldiği anlar oluyor. Zaten oldukça gergin olan bu ortamlarda birbirinden ilginç olaylar da yaşanabiliyor.
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Bir nişan töreninde, damat tarafı içeri girer girmez, gelinin dedesinin namaz vakitlerini hatırlatan uygulamasından bildirim geldi.
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Ev halkı bir anda ne yapacağını bilemeyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.
İşte o anlar;
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