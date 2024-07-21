Görüş Bildir
Haberler
Video
Dedelerin Teknoloji ile İmtihanı: Bir Dede Torununun Nişanında Eve Gelen Damat Tarafını Ezan Sesiyle Karşıladı

Dedelerin Teknoloji ile İmtihanı: Bir Dede Torununun Nişanında Eve Gelen Damat Tarafını Ezan Sesiyle Karşıladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 15:06

İçerik Devam Ediyor

Evlilik sürecinin en zor adımlarından biri, her iki tarafın ailelerinin bir araya geldiği anlar oluyor. Zaten oldukça gergin olan bu ortamlarda birbirinden ilginç olaylar da yaşanabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9feW4...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir nişan töreninde, damat tarafı içeri girer girmez, gelinin dedesinin namaz vakitlerini hatırlatan uygulamasından bildirim geldi.

Bir nişan töreninde, damat tarafı içeri girer girmez, gelinin dedesinin namaz vakitlerini hatırlatan uygulamasından bildirim geldi.

Ev halkı bir anda ne yapacağını bilemeyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Ev halkı bir anda ne yapacağını bilemeyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın