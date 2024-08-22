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Carly Rae Jepsen'ı Sadece 'Call Me Maybe" Şarkısı İçin Dinlemeye Giden Gençlerin Davranışları Tepki Çekti

Carly Rae Jepsen'ı Sadece 'Call Me Maybe" Şarkısı İçin Dinlemeye Giden Gençlerin Davranışları Tepki Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 15:53 Son Güncelleme: 22.08.2024 - 15:58

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Carly Rae Jepsen, bir dönem 'Call Me Baby' şarkısıyla tüm listeleri altüst etmişti. O dönem herkesin dilinde olan şarkı TikTok'ta yeniden popüler oldu ve yeni neslin de ilgisini çekti.

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'Call Me Maybe" şarkısından sonra pek bir hit parçaya imza atmayan Jepsen'ın konserinde ilginç anlar yaşandı.

'Call Me Maybe" şarkısından sonra pek bir hit parçaya imza atmayan Jepsen'ın konserinde ilginç anlar yaşandı.

Gençlerin yalnızca 'Call Me Maybe' sırasında eğlenmesini, şarkının öncesinde ve sonrasında sahnede kimse yokmuş gibi davranmalarını pek çok kişi 'terbiyesizlik' olarak nitelendirdi.

Gençlerin yalnızca 'Call Me Maybe' sırasında eğlenmesini, şarkının öncesinde ve sonrasında sahnede kimse yokmuş gibi davranmalarını pek çok kişi 'terbiyesizlik' olarak nitelendirdi.

İşte o konser;

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