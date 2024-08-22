Carly Rae Jepsen'ı Sadece 'Call Me Maybe" Şarkısı İçin Dinlemeye Giden Gençlerin Davranışları Tepki Çekti

Carly Rae Jepsen, bir dönem 'Call Me Baby' şarkısıyla tüm listeleri altüst etmişti. O dönem herkesin dilinde olan şarkı TikTok'ta yeniden popüler oldu ve yeni neslin de ilgisini çekti.
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'Call Me Maybe" şarkısından sonra pek bir hit parçaya imza atmayan Jepsen'ın konserinde ilginç anlar yaşandı.
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Gençlerin yalnızca 'Call Me Maybe' sırasında eğlenmesini, şarkının öncesinde ve sonrasında sahnede kimse yokmuş gibi davranmalarını pek çok kişi 'terbiyesizlik' olarak nitelendirdi.
İşte o konser;
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