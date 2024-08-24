"Annen Evde mi?" Şarkısı Hepimizin Diline Dolanmıştı: O Şarkının Sahibi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C81X7X...
Bir dönem sosyal medya hayatımıza tam olarak yerleşmemişken, sosyal medyada paylaşılan birkaç video tüm ülkeye kolaylıkla yayılıyor ve defalarca maruz kaldığımız için de her birimizin hafızalarına kazınıyordu. Onlardan biri de 'Anne evde mi?' isimli şarkıydı.
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O şarkıyı seslendiren gençlerden biri olan Vahap Topkaya yıllar sonra paylaştığı bir video ile yeniden ortaya çıktı.
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20 yaşındayken kendisini ünlü eden bu şarkının hayatına hiçbir şey katmadığını söylediği videosuna "Yanlış zamanda doğmuşsun." yorumları yapıldı.
İşte o video;
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