Benfica'da Şov Yapıyorlar: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz Ekibini Sırtlıyor
Benfica'da Şov Yapıyorlar: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz Ekibini Sırtlıyor
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, gol ve asistleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız isimlerimiz, Boavista'yı da boş geçmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Benfica, Boavista'ya konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Kerem, ilk yarısı 2-0 noktalanan mücadelede gollerin asistini yapan isim oldu.
Kırmızı-beyazlı ekibin ikinci golü Orkun Kökçü'den geldi.
İkili, son 3 maçta 2'şer gol ve 2'şer asiste imza atmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem'in ilk asisti 👇
Orkun'un golü 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın