Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Benfica'da Şov Yapıyorlar: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz Ekibini Sırtlıyor

Benfica'da Şov Yapıyorlar: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz Ekibini Sırtlıyor

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 23:14

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, gol ve asistleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız isimlerimiz, Boavista'yı da boş geçmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Benfica, Boavista'ya konuk oldu.

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Benfica, Boavista'ya konuk oldu.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Kerem, ilk yarısı 2-0 noktalanan mücadelede gollerin asistini yapan isim oldu.

Kerem, ilk yarısı 2-0 noktalanan mücadelede gollerin asistini yapan isim oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin ikinci golü Orkun Kökçü'den geldi.

Kırmızı-beyazlı ekibin ikinci golü Orkun Kökçü'den geldi.

İkili, son 3 maçta 2'şer gol ve 2'şer asiste imza atmayı başardı.

İkili, son 3 maçta 2'şer gol ve 2'şer asiste imza atmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kerem'in ilk asisti 👇

Orkun'un golü 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın