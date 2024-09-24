Bu Sezona Şanssız Başladı: Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler Kararı
Bu Sezona Şanssız Başladı: Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler Kararı
Geçen sezonu iyi noktalayan, EURO 2024'teki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla yeni sezona formda bir giriş yapmıştı. Ancak milli futbolcu, Alaves maçı için Ancelotti'den kesik yedi. (AS)
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Son maçta 55. dakikada oyundan alınmıştı.
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İtalyan adam, yedeğe çekti.
Real Madrid - Alaves maçı hangi kanalda?
Arda'nın bu sezonki performansı
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