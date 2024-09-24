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Bu Sezona Şanssız Başladı: Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler Kararı

Bu Sezona Şanssız Başladı: Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler Kararı

Real Madrid
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 19:40

Geçen sezonu iyi noktalayan, EURO 2024'teki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla yeni sezona formda bir giriş yapmıştı. Ancak milli futbolcu, Alaves maçı için Ancelotti'den kesik yedi. (AS)

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Son maçta 55. dakikada oyundan alınmıştı.

Son maçta 55. dakikada oyundan alınmıştı.

Eflatun-beyazlılar, LaLiga'nın 6. haftasında Espanyol'u konuk etmiş, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Maça 11'de başlayan Arda Güler, bir pozisyonda rakibini kaçırmış bu atak sonucunda da deplasman ekibi skorda öne geçmişti. 54. dakikada gelen gol sonrası Ancelotti, 55'te Arda'yı oyundan almıştı. Arda'nın oyundan çıkmasının ardından 58'de Carjaval, 75'te Rodrygo, 78'de Vini ve 90'da Mbappe fileleri bulmuştu.

İtalyan adam, yedeğe çekti.

İtalyan adam, yedeğe çekti.

Lider Barça'nın 4 puan gerisinde bulunan tecrübeli teknik adam, Arda Güler'i Alaves maçında 11 başlatmama kararı aldı. AS'ta yer alan habere göre Ancelotti, Mbappe'yi dinlendirerek Endrick'e şans verecek.

Real Madrid - Alaves maçı hangi kanalda?

Real Madrid - Alaves maçı hangi kanalda?

24 Eylül Salı (bugün) oynanacak karşılaşma, saat 22'de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arda'nın bu sezonki performansı

Arda'nın bu sezonki performansı
  • 7 maç, 0 gol, 0 asist (3 karşılaşma ilk 11)
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