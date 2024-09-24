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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 17:37

Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀

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1. O kadar kaosun içinde ilginç bir andı 😐

1. O kadar kaosun içinde ilginç bir andı 😐
twitter.com

2. "İsmail Kartal" sesleri yükselmeye başladı

2. "İsmail Kartal" sesleri yükselmeye başladı
twitter.com

3. Kariyer maçını oynadı desek yanlış olmaz 🚀

3. Kariyer maçını oynadı desek yanlış olmaz 🚀
twitter.com

4. 😂😂

4. 😂😂
twitter.com

5. Gerçekten benziyor 😅

5. Gerçekten benziyor 😅
twitter.com
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6. Melo'yu da geçti 😯

6. Melo'yu da geçti 😯
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8. Buruk'un ayakkabıları gündemden düşmüyor 😄

8. Buruk'un ayakkabıları gündemden düşmüyor 😄
twitter.com

9. Çok değişik bir tarzı var 🙃

9. Çok değişik bir tarzı var 🙃
twitter.com

10. Bir devir kapanıyor gibi 🫤

10. Bir devir kapanıyor gibi 🫤
twitter.com
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11. Davinson 😂

11. Davinson 😂
twitter.com

12. Performansları da benzer 👌

12. Performansları da benzer 👌
twitter.com

13. "Panik" yapıştı adamın üstüne 😁

13. "Panik" yapıştı adamın üstüne 😁
twitter.com
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