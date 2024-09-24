Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀
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1. O kadar kaosun içinde ilginç bir andı 😐
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2. "İsmail Kartal" sesleri yükselmeye başladı
3. Kariyer maçını oynadı desek yanlış olmaz 🚀
4. 😂😂
5. Gerçekten benziyor 😅
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6. Melo'yu da geçti 😯
7.
8. Buruk'un ayakkabıları gündemden düşmüyor 😄
9. Çok değişik bir tarzı var 🙃
10. Bir devir kapanıyor gibi 🫤
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11. Davinson 😂
12. Performansları da benzer 👌
13. "Panik" yapıştı adamın üstüne 😁
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