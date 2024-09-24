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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Formaya Alınan Reklamla İlgili İlk Kez Konuştu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Formaya Alınan Reklamla İlgili İlk Kez Konuştu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 23:24

HT Spor ekranlarında yayınlanan bir programa katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde tartışmalara konu olan forma sponsoru hakkında açıklamalarda bulundu. Özbek, TFF''in kendilerine 'sorumluluk size aittir' dediğini ifade etti.

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Rizespor maçında gündem olmuştu.

Rizespor maçında gündem olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u konuk etmiş, sahadan 5-0 galip ayrılmıştı fakat mücadelenin önüne Galatasaray'ın aldığı reklam damga vurmuştu. Formanın sırtında yer alan şirketin yasa dışı bahis sitesinin bir uzantısı olduğu iddia edilmişti.

Eleştiriler sonrası askıya alınmıştı.

Eleştiriler sonrası askıya alınmıştı.

Maçtan üç gün sonra 17 Eylül'de Galatasaray, 2024-2025 ile 2025-2026 sezonlarını kapsayan 14 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasının iddialar netleşene kadar askıya alındığını paylaşmıştı.

Dursun Özbek konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Dursun Özbek konuyla ilgili ilk kez konuştu.

'Bu haber portalı bize sponsor olmak istedi ama toplumun camiaların hassasiyetini hissettik ve hemen bu askıya aldık. Şu anda inceliyoruz. Anlaşma öncesinde baktık, bu tamamen bir haber portalı. İki sene için yaklaşık 14 milyon dolar civarında bir anlaşmaydı. Daha hiç para almadık. Galatasaray'ın bu tip konularda hassasiyetini tarif etmek mümkün değil. İncelemenin sonunda çıkabiliriz ya da kalabiliriz.

TFF'ye sorduk, maçtan önce formaya bakılıyor. TFF, sponsorlukla alakalı isim ve markaya itiraz etmedi. Kulübümüze 'Reklam boyutları tamamdır, sorumluluk size aittir' diyerek onay yolladı. Halbuki bu kadar bilinen bir şeyse, TFF bunu engelleyebilirdi.'

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