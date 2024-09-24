Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Formaya Alınan Reklamla İlgili İlk Kez Konuştu!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Formaya Alınan Reklamla İlgili İlk Kez Konuştu!
HT Spor ekranlarında yayınlanan bir programa katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde tartışmalara konu olan forma sponsoru hakkında açıklamalarda bulundu. Özbek, TFF''in kendilerine 'sorumluluk size aittir' dediğini ifade etti.
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Rizespor maçında gündem olmuştu.
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Eleştiriler sonrası askıya alınmıştı.
Dursun Özbek konuyla ilgili ilk kez konuştu.
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