Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Formaya Alınan Reklamla İlgili İlk Kez Konuştu!

'Bu haber portalı bize sponsor olmak istedi ama toplumun camiaların hassasiyetini hissettik ve hemen bu askıya aldık. Şu anda inceliyoruz. Anlaşma öncesinde baktık, bu tamamen bir haber portalı. İki sene için yaklaşık 14 milyon dolar civarında bir anlaşmaydı. Daha hiç para almadık. Galatasaray'ın bu tip konularda hassasiyetini tarif etmek mümkün değil. İncelemenin sonunda çıkabiliriz ya da kalabiliriz.

TFF'ye sorduk, maçtan önce formaya bakılıyor. TFF, sponsorlukla alakalı isim ve markaya itiraz etmedi. Kulübümüze 'Reklam boyutları tamamdır, sorumluluk size aittir' diyerek onay yolladı. Halbuki bu kadar bilinen bir şeyse, TFF bunu engelleyebilirdi.'