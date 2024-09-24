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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Göndermesi: Maç Sonunda Tribünlere Derbi Skorunu Gösterdi

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Göndermesi: Maç Sonunda Tribünlere Derbi Skorunu Gösterdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 22:37

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında İstanbul'da Panathinaikos'u konuk etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında İstanbul'da Panathinaikos'u konuk etti.

Ergin Ataman'ın önderliğindeki yeşil-beyazlılar, karşılaşmadan 85-56 galip ayrıldı.

Ergin Ataman'ın önderliğindeki yeşil-beyazlılar, karşılaşmadan 85-56 galip ayrıldı.

Ataman, mücadelenin ardından tribünleri selamlarken derbiyi hatırlattı.

Ataman, mücadelenin ardından tribünleri selamlarken derbiyi hatırlattı.

Fanatik Galatasaraylı koç, dev maçın skoru gösterdi 👇

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