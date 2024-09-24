Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Göndermesi: Maç Sonunda Tribünlere Derbi Skorunu Gösterdi
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Göndermesi: Maç Sonunda Tribünlere Derbi Skorunu Gösterdi
Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında İstanbul'da Panathinaikos'u konuk etti.
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Ergin Ataman'ın önderliğindeki yeşil-beyazlılar, karşılaşmadan 85-56 galip ayrıldı.
Ataman, mücadelenin ardından tribünleri selamlarken derbiyi hatırlattı.
Fanatik Galatasaraylı koç, dev maçın skoru gösterdi 👇
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