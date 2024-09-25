Mourinho Galatasaray Derbisinin Basın Toplantısına Neden Katılmadığını Açıkladı!

'24 yıllık futbol kariyerimde özellikle bir mağlubiyet sonrasında basın toplantısından kaçmadım, hiçbir sorudan korkmadım. O gün basın toplantısına girmememin sonuçla bir alakası yoktu. 75 dakika bekletilmek bir saygısızlık, burada saygısızlık bana yapıldı.'