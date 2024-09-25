Mourinho Galatasaray Derbisinin Basın Toplantısına Neden Katılmadığını Açıkladı!
Mourinho Galatasaray Derbisinin Basın Toplantısına Neden Katılmadığını Açıkladı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Portekizli çalıştırıcı, neden katılmadığını açıklarken kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti.
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Sonucu merakla beklenen derbide üç puan Galatasaray'ın olmuştu.
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Mourinho, basın toplantısına katılmamayı tercih etmişti.
Portekizli, neden böyle bir karar aldığını açıkladı.
"Bana saygısızlık yapıldı"
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