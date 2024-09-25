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Mourinho Galatasaray Derbisinin Basın Toplantısına Neden Katılmadığını Açıkladı!

Mourinho Galatasaray Derbisinin Basın Toplantısına Neden Katılmadığını Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 19:03

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Portekizli çalıştırıcı, neden katılmadığını açıklarken kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti.

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Sonucu merakla beklenen derbide üç puan Galatasaray'ın olmuştu.

Sonucu merakla beklenen derbide üç puan Galatasaray'ın olmuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibini Kadıköy'de ağırlamış, mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

Mourinho, basın toplantısına katılmamayı tercih etmişti.

Mourinho, basın toplantısına katılmamayı tercih etmişti.

Tecrübeli teknik adam, sadece maç sonu röportajına katılmış, gazetecilerle bir araya gelmemişti.

Portekizli, neden böyle bir karar aldığını açıkladı.

Portekizli, neden böyle bir karar aldığını açıkladı.
media.fenerbahce.org

61 yaşındaki yıldız isim, şu ana kadar hiçbir basın toplantısından kaçmadığını belirterek katılmama nedeninin 'bekletilmek' olduğunu vurguladı.

"Bana saygısızlık yapıldı"

"Bana saygısızlık yapıldı"

'24 yıllık futbol kariyerimde özellikle bir mağlubiyet sonrasında basın toplantısından kaçmadım, hiçbir sorudan korkmadım. O gün basın toplantısına girmememin sonuçla bir alakası yoktu. 75 dakika bekletilmek bir saygısızlık, burada saygısızlık bana yapıldı.'

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