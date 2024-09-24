Osimhen'e Talip Oldular: Yıldız Golcü Sezon Sonunda İtalya'ya Dönebilir
Osimhen'e Talip Oldular: Yıldız Golcü Sezon Sonunda İtalya'ya Dönebilir
Transfer dönemi henüz çok kısa bir süre önce kapansa da İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Serie A devi Galatasaraylı Victor Osimhen'in peşine düştü.
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Kiralık olarak Galatasaray'a imza atmıştı.
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Yeni adresi Juventus olabilir.
Yakından takip edilecek.
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