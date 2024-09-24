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Osimhen'e Talip Oldular: Yıldız Golcü Sezon Sonunda İtalya'ya Dönebilir

Osimhen'e Talip Oldular: Yıldız Golcü Sezon Sonunda İtalya'ya Dönebilir

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 00:46

Transfer dönemi henüz çok kısa bir süre önce kapansa da İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Serie A devi Galatasaraylı Victor Osimhen'in peşine düştü.

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Kiralık olarak Galatasaray'a imza atmıştı.

Kiralık olarak Galatasaray'a imza atmıştı.

Napoli'de kadro dışı kaldıktan sonra sürpriz bir şekilde Galatasaray'a imza atan Osimhen, tüm dünyada büyük ses getirmişti. Yıldız golcünün sarı-kırmızılı formayı giymesi tüm Galatasaraylıları heyecanlandırmıştı.

Yeni adresi Juventus olabilir.

Yeni adresi Juventus olabilir.

Galatasaray ile iki maça çıksa da taraftarından tam not olan golcünün Juventus’un radarında olduğu İtalya basınında dile getirildi. Siyah-beyazlı kulübün, sezon sonunda Osimhen’i kadrosuna katmak için Napoli’ye 75 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Yakından takip edilecek.

Yakından takip edilecek.

Eğer Osimhen, Galatasaray forması altında sezon boyunca başarılı bir performans sergilerse Juventus’un bu transferi sonuçlandırmak için ocak ayında da harekete geçebileceği ifade ediliyor.

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