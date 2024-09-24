Osimhen'e Talip Oldular: Yıldız Golcü Sezon Sonunda İtalya'ya Dönebilir

Galatasaray ile iki maça çıksa da taraftarından tam not olan golcünün Juventus’un radarında olduğu İtalya basınında dile getirildi. Siyah-beyazlı kulübün, sezon sonunda Osimhen’i kadrosuna katmak için Napoli’ye 75 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.