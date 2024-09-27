Fenerbahçe, Serhat Akın'a Yapılan Silahlı Saldırıya İlişkin Atılan İftiralar Hakkında Hukuki İşlem Başlattı
Fenerbahçe, Serhat Akın'a Yapılan Silahlı Saldırıya İlişkin Atılan İftiralar Hakkında Hukuki İşlem Başlattı
Dün akşam saatlerinde eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğramıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada türlü türlü iddialar ortaya atıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü ise kulübü zan altında bırakan bu iddialarla ilgili hukuki sürece başladıklarını kamuoyuna duyurdu.
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Yaptığı yorumlarla zaman zaman tepkilere maruz kalan Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde sık sık tehdit edildiğini açıklamıştı.
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Fenerbahçe'deki başkanlık seçimlerinden bu yana muhalif yorumlarıyla dikkat çeken Serhat Akın, dün akşam saatlerinde program çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından sosyal medyada Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe yönetimini hedef alan iddialar ortaya atıldı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğradığı olayı sarı-lacivertli kulüple bağdaştıran sosyal medya hesaplarıyla ilgili hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.
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