Fenerbahçe, Serhat Akın'a Yapılan Silahlı Saldırıya İlişkin Atılan İftiralar Hakkında Hukuki İşlem Başlattı

Dün akşam saatlerinde eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğramıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada türlü türlü iddialar ortaya atıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü ise kulübü zan altında bırakan bu iddialarla ilgili hukuki sürece başladıklarını kamuoyuna duyurdu.