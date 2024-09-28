Bölgesel Amatör Lig Takımlarından Kaş Kınıkspor Kaybolan Topunun Peşinde
Bölgesel Amatör Lig Takımlarından Kaş Kınıkspor Kaybolan Topunun Peşinde
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Antalya BAL ekibinin antrenmanı sırasında, toplardan biri sahayı terk ederek yol kenarına düştü ve kayboldu.
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Kaş Kınıkspor ekibi, yaşanan olay sonrası kulübün resmi sosyal medya hesabından topun kaybolduğunu duyurarak bulunması için ilan yayınladı.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımın ardından topun bulunduğu da yine aynı sayfada bilgi olarak verildi:
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