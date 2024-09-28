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Bölgesel Amatör Lig Takımlarından Kaş Kınıkspor Kaybolan Topunun Peşinde

Bölgesel Amatör Lig Takımlarından Kaş Kınıkspor Kaybolan Topunun Peşinde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.09.2024 - 20:51

Amatör futbol dünyasının karşı karşıya kaldıkları zorluklar hepimizin malumu. En ufak bir malzemenin bile telafisi olmayan amatör dünyada kaybolan top ise çok daha büyük bir kayıp anlamına gelebiliyor. Kaş Kınıkspor da benzer bir sorunla boğuşurken sosyal medyadan yardım istedi.

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Antalya BAL ekibinin antrenmanı sırasında, toplardan biri sahayı terk ederek yol kenarına düştü ve kayboldu.

Antalya BAL ekibinin antrenmanı sırasında, toplardan biri sahayı terk ederek yol kenarına düştü ve kayboldu.

Kaş Kınıkspor ekibi, yaşanan olay sonrası kulübün resmi sosyal medya hesabından topun kaybolduğunu duyurarak bulunması için ilan yayınladı.

Kaş Kınıkspor ekibi, yaşanan olay sonrası kulübün resmi sosyal medya hesabından topun kaybolduğunu duyurarak bulunması için ilan yayınladı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımın ardından topun bulunduğu da yine aynı sayfada bilgi olarak verildi:

Sosyal medyadan yapılan paylaşımın ardından topun bulunduğu da yine aynı sayfada bilgi olarak verildi:

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