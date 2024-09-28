Bölgesel Amatör Lig Takımlarından Kaş Kınıkspor Kaybolan Topunun Peşinde

Amatör futbol dünyasının karşı karşıya kaldıkları zorluklar hepimizin malumu. En ufak bir malzemenin bile telafisi olmayan amatör dünyada kaybolan top ise çok daha büyük bir kayıp anlamına gelebiliyor. Kaş Kınıkspor da benzer bir sorunla boğuşurken sosyal medyadan yardım istedi.