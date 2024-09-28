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Galatasaray'da Osimhen Nihayet Golle Tanıştı: Bu Kez Goller Ona Yazıldı

Galatasaray'da Osimhen Nihayet Golle Tanıştı: Bu Kez Goller Ona Yazıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.09.2024 - 19:38

Galatasaray'da Osimhen nihayet golle buluştu. Daha önce forma giydiği maçlarda pozisyonları şanssız şekilde başkasına yazılan forvet iki golle skor tabelalarına geri dönüş yaptı.

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Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında 28 dakikada iki gol atarak taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Osimhen de Galatasaray'da ilk gollerini atmış oldu.

Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında 28 dakikada iki gol atarak taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Osimhen de Galatasaray'da ilk gollerini atmış oldu.

Daha önce attığı bir gole son anda Abdülkerim Bardakçı'nın teması sebebiyle takım arkadaşına yazılan Osimhen'in hafta içinde de kafa vuruşu PAOK'lu oyuncuya çarparak ağlara gitmişti. Kendi kalesine yazılan gol de Osimhen'e yazılmadı.

Daha önce attığı bir gole son anda Abdülkerim Bardakçı'nın teması sebebiyle takım arkadaşına yazılan Osimhen'in hafta içinde de kafa vuruşu PAOK'lu oyuncuya çarparak ağlara gitmişti. Kendi kalesine yazılan gol de Osimhen'e yazılmadı.

Osimhen bu kez işini şansa bırakmadı ve attığı net iki golle skor tabelasına adını yazdırdı. 45 dakikalık bölümde Osimhen'in dublesine Icardi'den de bir gollük katkı geldi.

Osimhen bu kez işini şansa bırakmadı ve attığı net iki golle skor tabelasına adını yazdırdı. 45 dakikalık bölümde Osimhen'in dublesine Icardi'den de bir gollük katkı geldi.

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