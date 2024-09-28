Kulüpsüz Kalan Yusuf Yazıcı Yunanistan'a İmzayı Attı
Kulüpsüz Kalan Yusuf Yazıcı Yunanistan'a İmzayı Attı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı nihayet kulüp buldu. Uzun süre adı Türk takımlarıyla anılan Yusuf Yazıcı, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a imza attı.
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Fransa'da Lille ile iyi bir sezon geçirdikten sonra kulüpsüz kalan Yusuf Yazıcı'nın adı bir süredir Türk takımlarıyla anılıyordu.
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Türkiye'de transferin tamamlanmasıyla hiçbir yerle anlaşamayan milli oyuncunun transfer süreci bugün noktalandı.
27 yaşındaki oyuncu Yunanistan ekibi Olympiakos'a bugün resmi sözleşmeyi imzaladı.
Olympiakos'un transfer duyurusu:
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