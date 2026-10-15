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Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki KuPS Kuopio Deplasmanından Dört Gollü Galibiyetle Döndü

Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki KuPS Kuopio Deplasmanından Dört Gollü Galibiyetle Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 21:42
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Trabzonspor, Konferans Ligi’ndeki ilk maçında rakibini 4-2 mağlup ederek galibiyetle başladı. Salah’ın yıldızlaştığı karşılaşmada bordo-mavililer, ikinci yarıda kalesinde iki gol görmesine rağmen üç puana uzandı.

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Trabzonspor'dan rahat galibiyet...

Trabzonspor'dan rahat galibiyet...

Trabzonspor, 3. dakikada Salah’ın pasında savunma arkasına sarkan Onuachu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından sakatlanan Onuachu, 9. dakikada yerini Dju’ya bıraktı. Bordo-mavililer, 11. dakikada Salah ile farkı artırmaya yaklaşırken sonraki dakikalarda Cenk Özkacar ve Salah’ın duran toplarından da sonuç alamadı. Ev sahibi ekip, 37 ve 41. dakikalarda tehlikeli ataklar geliştirse de gol bulamadı. Trabzonspor, 44. dakikada savunmadan dönen topu ağlara gönderen Salah’ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise dört gol vardı. 

47 ve 90+1'de Franculino'nun golleriyle farkı açan Trabzonspor, ikinci yarıda Pennanen ve Engvall'in gollerine engel olamasa da sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. 

Konferans Ligi'ndeki ilk maçında iyi bir başlangıç yapan bordo mavililerde Salah sahanın yıldızı olmayı başardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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