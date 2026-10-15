Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki KuPS Kuopio Deplasmanından Dört Gollü Galibiyetle Döndü

Trabzonspor, 3. dakikada Salah’ın pasında savunma arkasına sarkan Onuachu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından sakatlanan Onuachu, 9. dakikada yerini Dju’ya bıraktı. Bordo-mavililer, 11. dakikada Salah ile farkı artırmaya yaklaşırken sonraki dakikalarda Cenk Özkacar ve Salah’ın duran toplarından da sonuç alamadı. Ev sahibi ekip, 37 ve 41. dakikalarda tehlikeli ataklar geliştirse de gol bulamadı. Trabzonspor, 44. dakikada savunmadan dönen topu ağlara gönderen Salah’ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise dört gol vardı.

47 ve 90+1'de Franculino'nun golleriyle farkı açan Trabzonspor, ikinci yarıda Pennanen ve Engvall'in gollerine engel olamasa da sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Konferans Ligi'ndeki ilk maçında iyi bir başlangıç yapan bordo mavililerde Salah sahanın yıldızı olmayı başardı.