Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki KuPS Kuopio Deplasmanından Dört Gollü Galibiyetle Döndü
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Trabzonspor, Konferans Ligi’ndeki ilk maçında rakibini 4-2 mağlup ederek galibiyetle başladı. Salah’ın yıldızlaştığı karşılaşmada bordo-mavililer, ikinci yarıda kalesinde iki gol görmesine rağmen üç puana uzandı.
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Trabzonspor'dan rahat galibiyet...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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