Beşiktaş-Crystal Palace Maçında Futbolcuların Düdüğü Duymadığı Anlar Dünyayı Şaşkına Çevirdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Danny Makkelie’nin yönettiği mücadelenin ilk yarısını, 45+2. dakikada Ndidi’nin kaydettiği golle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, üç maç sonunda Avrupa Ligi’nde 7 puana ulaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran olay ise skorun önüne geçti. Dolmabahçe tribünlerinden yükselen ses o kadar yüksek seviyeye ulaştı ki hakemin ilk yarının sona erdiğini belirten düdüğü duyulmadı. Crystal Palace oyuncularının önemli bir bölümü devrenin bittiğini fark etmedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Beşiktaş taraftarının Avrupa maçlarında oluşturduğu atmosferi bir kez daha gündeme taşıdı.

Sosyal medyada Türkiye'de gündem olan konu dünya çapında da ses getirdi.