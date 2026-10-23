article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş-Crystal Palace Maçında Futbolcuların Düdüğü Duymadığı Anlar Dünyayı Şaşkına Çevirdi

Beşiktaş-Crystal Palace Maçında Futbolcuların Düdüğü Duymadığı Anlar Dünyayı Şaşkına Çevirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 20:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Danny Makkelie’nin yönettiği mücadelenin ilk yarısını, 45+2. dakikada Ndidi’nin kaydettiği golle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, üç maç sonunda Avrupa Ligi’nde 7 puana ulaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran olay ise skorun önüne geçti. Dolmabahçe tribünlerinden yükselen ses o kadar yüksek seviyeye ulaştı ki hakemin ilk yarının sona erdiğini belirten düdüğü duyulmadı. Crystal Palace oyuncularının önemli bir bölümü devrenin bittiğini fark etmedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Beşiktaş taraftarının Avrupa maçlarında oluşturduğu atmosferi bir kez daha gündeme taşıdı.

Sosyal medyada Türkiye'de gündem olan konu dünya çapında da ses getirdi.

Gün içinde konuyla ilgili yaptığımız habere buradan ulaşabilirsiniz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Hakem devre arası düdüğünü çalıyor ve kimse duymuyor. Bu, ev sahibi seyircinin işini yaptığı anlamına geliyor."

"Hakem devre arası düdüğünü çalıyor ve kimse duymuyor. Bu, ev sahibi seyircinin işini yaptığı anlamına geliyor."
twitter.com

"Sadece Güney Amerika futbol atmosferi buna yaklaşır"

"Sadece Güney Amerika futbol atmosferi buna yaklaşır"
twitter.com

"Van Persie'nin kırmızı kartının ne kadar feci olduğunu gerçekten bağlama oturtuyor."

"Van Persie'nin kırmızı kartının ne kadar feci olduğunu gerçekten bağlama oturtuyor."
twitter.com

"Hakem muhtemelen pes etti ve onların etabı bitirmesine izin verdi, işte gerçek hikaye bu."

"Hakem muhtemelen pes etti ve onların etabı bitirmesine izin verdi, işte gerçek hikaye bu."
twitter.com

"Gelecek sefer bir nükleer uyarı alarmı alın"

"Gelecek sefer bir nükleer uyarı alarmı alın"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"muhtemelen kendi düdüğünü bile duyamazdı"

"muhtemelen kendi düdüğünü bile duyamazdı"
twitter.com

"Bence Türkiye'de en gürültülü onlar olabilir. Galatasaray taraftarlarından bile daha gürültülüler. Beşiktaş taraftarları çıldırmış durumda."

"Bence Türkiye'de en gürültülü onlar olabilir. Galatasaray taraftarlarından bile daha gürültülüler. Beşiktaş taraftarları çıldırmış durumda."
twitter.com

"Robin van Persie bir keresinde kalabalığın gürültüsü yüzünden hakemin düdüğünü duyamadığı için kırmızı kart görmüş ve kaleye şut çekmişti. Rakip takımı tahmin et. 🤫"https://x.com/LlordeLleo/status/2113629472029036921

"Robin van Persie bir keresinde kalabalığın gürültüsü yüzünden hakemin düdüğünü duyamadığı için kırmızı kart görmüş ve kaleye şut çekmişti. Rakip takımı tahmin et. 🤫"https://x.com/LlordeLleo/status/2113629472029036921
twitter.com

"Beşiktaş, var olan en çılgın kulüplerden biridir, çok iyi."

"Beşiktaş, var olan en çılgın kulüplerden biridir, çok iyi."
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın