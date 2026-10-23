Beşiktaş-Crystal Palace Maçında Futbolcuların Düdüğü Duymadığı Anlar Dünyayı Şaşkına Çevirdi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Danny Makkelie’nin yönettiği mücadelenin ilk yarısını, 45+2. dakikada Ndidi’nin kaydettiği golle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, üç maç sonunda Avrupa Ligi’nde 7 puana ulaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran olay ise skorun önüne geçti. Dolmabahçe tribünlerinden yükselen ses o kadar yüksek seviyeye ulaştı ki hakemin ilk yarının sona erdiğini belirten düdüğü duyulmadı. Crystal Palace oyuncularının önemli bir bölümü devrenin bittiğini fark etmedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Beşiktaş taraftarının Avrupa maçlarında oluşturduğu atmosferi bir kez daha gündeme taşıdı.
Sosyal medyada Türkiye'de gündem olan konu dünya çapında da ses getirdi.
"Hakem devre arası düdüğünü çalıyor ve kimse duymuyor. Bu, ev sahibi seyircinin işini yaptığı anlamına geliyor."
"Sadece Güney Amerika futbol atmosferi buna yaklaşır"
"Van Persie'nin kırmızı kartının ne kadar feci olduğunu gerçekten bağlama oturtuyor."
"Hakem muhtemelen pes etti ve onların etabı bitirmesine izin verdi, işte gerçek hikaye bu."
"Gelecek sefer bir nükleer uyarı alarmı alın"
"muhtemelen kendi düdüğünü bile duyamazdı"
"Bence Türkiye'de en gürültülü onlar olabilir. Galatasaray taraftarlarından bile daha gürültülüler. Beşiktaş taraftarları çıldırmış durumda."
"Robin van Persie bir keresinde kalabalığın gürültüsü yüzünden hakemin düdüğünü duyamadığı için kırmızı kart görmüş ve kaleye şut çekmişti. Rakip takımı tahmin et. 🤫"https://x.com/LlordeLleo/status/2113629472029036921
"Beşiktaş, var olan en çılgın kulüplerden biridir, çok iyi."
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