Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Koşu Mesafesinde 36 Takımın Sonuncusu Oldu
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Fenerbahçe, 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç haftayı sahada en az koşan takım olarak tamamladı. Sarı-lacivertliler, 36 takımlık listede maç başına ortalama kat ettikleri mesafeyle en alt sırada yer aldı. Galatasaray'ın bu sıralamadaki yeri de listenin alt sıralarına denk geliyor. Fenerbahçe'nin kadro yaş ortalaması ise organizasyonun en yüksekleri arasında.
Fenerbahçe listenin en altında kaldı.
Kadro yaşı da listenin üst sıralarında.
Galatasaray 29. sırada yer aldı.
Zirvede Bodo var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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