Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Koşu Mesafesinde 36 Takımın Sonuncusu Oldu

Fenerbahçe, 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç haftayı sahada en az koşan takım olarak tamamladı. Sarı-lacivertliler, 36 takımlık listede maç başına ortalama kat ettikleri mesafeyle en alt sırada yer aldı. Galatasaray'ın bu sıralamadaki yeri de listenin alt sıralarına denk geliyor. Fenerbahçe'nin kadro yaş ortalaması ise organizasyonun en yüksekleri arasında.