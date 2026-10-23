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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Koşu Mesafesinde 36 Takımın Sonuncusu Oldu

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Koşu Mesafesinde 36 Takımın Sonuncusu Oldu

Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 17:23
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Fenerbahçe, 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç haftayı sahada en az koşan takım olarak tamamladı. Sarı-lacivertliler, 36 takımlık listede maç başına ortalama kat ettikleri mesafeyle en alt sırada yer aldı. Galatasaray'ın bu sıralamadaki yeri de listenin alt sıralarına denk geliyor. Fenerbahçe'nin kadro yaş ortalaması ise organizasyonun en yüksekleri arasında.

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Fenerbahçe listenin en altında kaldı.

Fenerbahçe listenin en altında kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta geride kalırken Fenerbahçe'nin koşu mesafesi istatistiği gündeme geldi. Sarı-lacivertliler ilk üç maçta maç başına ortalama 110 kilometre kat ederek 36 takım arasında son sırada yer aldı. 18 yıl aradan sonra bu organizasyona dönen Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı.

Kadro yaşı da listenin üst sıralarında.

Kadro yaşı da listenin üst sıralarında.

Takviyelerle kurulan Fenerbahçe kadrosunun yaş ortalaması 28,1 olarak hesaplandı. Bu rakam sarı-lacivertlileri Inter'in ardından organizasyonun en yaşlı ikinci kadrosu konumuna getiriyor. Koşu mesafesi sıralamasının son basamağıyla yaş sıralamasının ilk ikisi aynı takımda buluştu.

Galatasaray 29. sırada yer aldı.

Galatasaray 29. sırada yer aldı.

Galatasaray maç başına ortalama 114 kilometreyle koşu mesafesi sıralamasında 29. basamakta yer aldı. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray ile karşılaşacak Aston Villa ise maç başına 116 kilometre kat ediyor. Villa'nın ortalaması iki Türk takımının da üzerinde kalıyor.

Zirvede Bodo var.

Zirvede Bodo var.

Listenin zirvesinde maç başına 123 kilometre ortalamayla Bodo bulunuyor. Borussia Dortmund 122 kilometreyle ikinci, Club Brugge ise 121 kilometreyle üçüncü sırada yer alıyor. Bayern Münih'ten puan almayı başaran Viking'in ortalama koşu mesafesi de 120 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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