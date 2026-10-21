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Galatasaray, Lille Deplasmanında Kazandı, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Galibiyetini Aldı

Galatasaray, Lille Deplasmanında Kazandı, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Galibiyetini Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 21:35
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi Lille'i 4-2'lik skorla mağlup ederek Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini kazandı.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2 yendi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2 yendi.

Galatasaray’a Lille deplasmanında galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yunus Akgün, 44. dakikada Batrakov, 52. dakikada Berke Özer (kendi kalesine) ve 61. dakikada Victor Osimhen kaydetti. 

Sarı kırmızılı takım, 4. hafta maçında 3 Kasım’da Rams Park Stadı’nda Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş, Renato Nhaga, Wilfried Singo ve Mario Lemina yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de başlattığı Sane, Lemina ve Eren Elmalı'yı Lille'e karşı yedek başlattı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Torreira, Yunus Akgün ve Jakobs'a ilk 11'de şans verdi.

Abdülkerim, bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Abdülkerim, bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Daha önce Sporting ve Barcelona maçlarında yedek oturan ve süre bulamayan Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Lille karşısında çıktı. Söz konusu iki maçta sol stoperde Abdülkerim'in yerine Jakobs forma şansı bulmuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 7 maç sonra kadroya döndü. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye karşı 3-2 kazanılan maçta oyuna sonradan dahil olan Singo, 5 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Lille karşısında kadroya girdi.

Osimhen, eski takımına karşı sahada!

Osimhen, eski takımına karşı sahada!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımı Lille'e karşı bir resmi maçta ilk kez karşılaşmaya çıktı. Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, Fransa ekibinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.

Lille'in Türk file bekçisi Berke Özer, 542 gün sonra ilk defa bir resmi maçta Galatasaray'a karşı forma giydi. Berke, son olarak 27 Nisan 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla ligde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı. Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarıyla sarı-kırmızılılara karşı 3 maça çıkan Berke, bu karşılaşmalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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