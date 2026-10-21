Galatasaray, Lille Deplasmanında Kazandı, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Galibiyetini Aldı
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi Lille'i 4-2'lik skorla mağlup ederek Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini kazandı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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