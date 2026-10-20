Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Galibiyetine Çok Yaklaştı, 90. Dakikada Yıkıldı
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Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Kadıköy'de Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve ilk galibiyetini alamadı.
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Fenerbahçe, Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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