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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Galibiyetine Çok Yaklaştı, 90. Dakikada Yıkıldı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Galibiyetine Çok Yaklaştı, 90. Dakikada Yıkıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 21:37 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 21:41
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Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Kadıköy'de Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve ilk galibiyetini alamadı.

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Fenerbahçe, Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Oğuz Aydın ile 11. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Konuk takımın golleri ise 15. dakikada Provod ve 90. dakikada Kacor'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Slavia Prag mücadelesinde yedek soyundurdu.

Kartal, Levent Mercan'ın yerine savunmada Archie Brown'ı sahaya sürerken, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Deneyimli çalıştırıcının hücumdaki tercihi ise Vedat Muric oldu.

Slavia Prag karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muric'e güvendi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Tarık Çetin, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.

Greenwood 10 numarada

Greenwood 10 numarada

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirildi. Transferi uzun süre konuşulan ve maçların tamamında sağ kanatta görevlendirilen Greenwood, zorlu müsabakada ilk kez serbest pozisyonda oynadı.

İki eksik!

İki eksik!

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Mert Müldür'ün yanı sıra ameliyat planlaması yapılan Marco Asensio takımını yalnız bıraktı.

Kadıköy kapalı gişe!

Kadıköy kapalı gişe!

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Misafir takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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