Serdal Adalı Açıkladı: Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva Maçını Batum'da Seyircili Oynayacak
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Anadolu Ajansı Spor Masası'nın canlı yayınında kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynanacak maçın nerede ve nasıl oynanacağıydı. UEFA'nın güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahaya aldığı karşılaşma için siyah-beyazlı yönetimin gözü bir süredir Gürcistan'daydı. Adalı bu kez net konuştu ve maçın Batum'da, seyircili oynanacağını söyledi. Yayında erken seçimden yayın ihalesine, hakem kararlarından devre arası transfer planlarına kadar pek çok başlığa değinen Adalı, şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerinin de altını çizdi.
Adalı'dan net mesaj: Hapoel Beer-Sheva maçı Batum'da seyircili oynanacak
Erken seçimden yayın ihalesine: Adalı'nın AA Spor Masası'nda öne çıkan sözleri
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