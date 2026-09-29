Serdal Adalı Açıkladı: Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva Maçını Batum'da Seyircili Oynayacak

Beşiktaş, Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecekti. Ancak UEFA, güvenlik riskini gerekçe göstererek karşılaşmanın İstanbul yerine tarafsız bir sahada oynanmasına karar verdi. Kulübün futbol direktörü Önder Özen de o dönem iç saha hakkının elden alınmasını haksızlık olarak nitelendirmişti.

Serdal Adalı geçen hafta katıldığı bir televizyon programında maçın 'büyük ihtimalle' Batum'da oynanacağını söylemişti. AA Spor Masası'nda ise ifadesi netleşti: 'İsrail takımına karşı Batum'da seyircili oynayacağız.' Adalı, bu süreçte hem UEFA hem de Gürcistan tarafıyla görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Batum'daki stadyum yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip. Türkiye'ye yakınlığı ve Gürcistan'a vizesiz seyahat imkânı düşünüldüğünde, siyah-beyazlı taraftarın maça ulaşması da oldukça kolay olacak.