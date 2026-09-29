article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Serdal Adalı Açıkladı: Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva Maçını Batum'da Seyircili Oynayacak

Serdal Adalı Açıkladı: Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva Maçını Batum'da Seyircili Oynayacak

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
29.09.2026 - 13:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Anadolu Ajansı Spor Masası'nın canlı yayınında kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynanacak maçın nerede ve nasıl oynanacağıydı. UEFA'nın güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahaya aldığı karşılaşma için siyah-beyazlı yönetimin gözü bir süredir Gürcistan'daydı. Adalı bu kez net konuştu ve maçın Batum'da, seyircili oynanacağını söyledi. Yayında erken seçimden yayın ihalesine, hakem kararlarından devre arası transfer planlarına kadar pek çok başlığa değinen Adalı, şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerinin de altını çizdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adalı'dan net mesaj: Hapoel Beer-Sheva maçı Batum'da seyircili oynanacak

Adalı'dan net mesaj: Hapoel Beer-Sheva maçı Batum'da seyircili oynanacak

Beşiktaş, Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecekti. Ancak UEFA, güvenlik riskini gerekçe göstererek karşılaşmanın İstanbul yerine tarafsız bir sahada oynanmasına karar verdi. Kulübün futbol direktörü Önder Özen de o dönem iç saha hakkının elden alınmasını haksızlık olarak nitelendirmişti.

Serdal Adalı geçen hafta katıldığı bir televizyon programında maçın 'büyük ihtimalle' Batum'da oynanacağını söylemişti. AA Spor Masası'nda ise ifadesi netleşti: 'İsrail takımına karşı Batum'da seyircili oynayacağız.' Adalı, bu süreçte hem UEFA hem de Gürcistan tarafıyla görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Batum'daki stadyum yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip. Türkiye'ye yakınlığı ve Gürcistan'a vizesiz seyahat imkânı düşünüldüğünde, siyah-beyazlı taraftarın maça ulaşması da oldukça kolay olacak.

Erken seçimden yayın ihalesine: Adalı'nın AA Spor Masası'nda öne çıkan sözleri

Erken seçimden yayın ihalesine: Adalı'nın AA Spor Masası'nda öne çıkan sözleri

Adalı, yayında önce erken seçim kararının nedenini anlattı. Tüzük değişikliğiyle başkanlık görev süresinin 2 yıla indirileceğini hatırlatan Adalı, 18 aydır aynı yönetimle çalıştığını belirterek 'Yönetimde yorulanlar oldu' dedi ve görevini yerine getirmeyen bir yönetici olmadığını vurguladı.

Şampiyonluk konusunda da tavrını koruyan Adalı, 'Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka düşüncesi olmaz, olmadı da zaten' sözleriyle konuştu. Bir buçuk yılda 30'a yakın oyuncuyla yolların ayrıldığını, yeni kadronun uyum sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaz döneminde tamamlanamayan 1-2 transferin ise devre arasında halledileceğini açıkladı.

Yayın ihalesinde 500 milyon doların altındaki bir rakama 'evet' demeyeceklerini söyleyen Adalı, hakem kararlarına da sert tepki gösterdi. Ligde 6 haftada 6 golün iptal edildiğini öne süren başkan, 'Sanki Beşiktaş'ın önünü kesmek için olaylar gerçekleşiyor' ifadesini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın