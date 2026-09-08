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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim Kararı: Serdal Adalı Yeniden Aday Olacak

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim Kararı: Serdal Adalı Yeniden Aday Olacak

Beşiktaş
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.09.2026 - 17:00
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulunda köklü bir değişikliğe gitmek için olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Sözcü'nün haberine göre alınan kararla birlikte siyah-beyazlı kulüp Ekim ayı içinde yeniden sandık başına gidecek.

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Adalı için bu, iki yıl içinde üçüncü sandık

Adalı için bu, iki yıl içinde üçüncü sandık

Serdal Adalı'nın başkanlık serüveni son iki yılda hayli yoğun geçti. 29 Aralık 2024'teki olağanüstü seçimli genel kurulda rakibi Hüseyin Yücel'i 8 bin 901'e karşı 3 bin 637 oyla geride bırakarak koltuğa oturan Adalı, 11 Mayıs 2025'teki olağan seçimde de 4 bin 648 oyla görevini tazelemişti. Şimdi gündeme gelen Ekim seçimi gerçekleşirse başkan, yaklaşık iki yıl içinde üçüncü kez kongre üyelerinin karşısına çıkmış olacak.

Seçimin amacı güven tazeleme hamlesi

Seçimin amacı güven tazeleme hamlesi

Adalı'nın seçimde yeniden aday olması ve yönetim listesinde önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. Kulüp içi kulislerde kararın bir başkan değişikliğinden çok, yönetim kadrosunu tazeleme hamlesi olarak okunduğu belirtiliyor.

Mali genel kurul ile olağanüstü seçimli genel kurulun aynı tarihte, birlikte yapılması planlanıyor. Seçimin kesin tarihi, bugünkü yönetim kurulu toplantısının ardından kulübün resmi kanallarından duyurulacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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