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Diyarbakırlı İnşaat İşçisi Oğlunun Adını Ronaldo Koydu

Diyarbakırlı İnşaat İşçisi Oğlunun Adını Ronaldo Koydu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.09.2026 - 15:00
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Diyarbakır Kayapınar’da yaşayan 37 yaşındaki inşaat kalıp ustası Recep Karakaş, bir ay önce doğan üçüncü çocuğuna hayranı olduğu Cristiano Ronaldo’nun adını verdi. Oğlunun adı nüfus kayıtlarına Ronaldo Karakaş olarak geçti. Baba, ailesinin “bu ne biçim isim” tepkisine rağmen kararından vazgeçmediğini söyledi.

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Ailesi ve çevresinin karşı çıktı

Ailesi ve çevresinin karşı çıktı

Kayapınar ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Recep Karakaş, 2015’te hayatını Leyla Karakaş (34) ile birleştirdi. Mustafa ve Asel Irmak isminde 2 çocuğunun ardından çiftin 1 ay önce de erkek çocukları dünyaya geldi. Baba Karakaş, üçüncü çocuklarına hayranı olduğu Portekizli Cristiano Ronaldo’nun ismini verdi.

Ronaldo’yu Filistin’e yardım etmesi, merhameti ve Müslümanların yanında durması nedeniyle seçtiğini belirten baba bir oğlu daha olursa Ronaldo’nun babasının adı olan José Dinis Aveiro’yu koyacağını ekledi.

Ailenin hayali Ronaldo

Ailenin hayali Ronaldo

Karakaş’ın en büyük hayali Ronaldo’dan imzalı forma almak ve ailesiyle bir maçına gitmek. Oğlunun da büyüyünce merhametli ve insanlara faydalı biri olmasını istiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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