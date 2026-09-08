Diyarbakırlı İnşaat İşçisi Oğlunun Adını Ronaldo Koydu
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Diyarbakır Kayapınar’da yaşayan 37 yaşındaki inşaat kalıp ustası Recep Karakaş, bir ay önce doğan üçüncü çocuğuna hayranı olduğu Cristiano Ronaldo’nun adını verdi. Oğlunun adı nüfus kayıtlarına Ronaldo Karakaş olarak geçti. Baba, ailesinin “bu ne biçim isim” tepkisine rağmen kararından vazgeçmediğini söyledi.
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Ailesi ve çevresinin karşı çıktı
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Ailenin hayali Ronaldo
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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