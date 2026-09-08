Diyarbakırlı İnşaat İşçisi Oğlunun Adını Ronaldo Koydu

Kayapınar ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Recep Karakaş, 2015’te hayatını Leyla Karakaş (34) ile birleştirdi. Mustafa ve Asel Irmak isminde 2 çocuğunun ardından çiftin 1 ay önce de erkek çocukları dünyaya geldi. Baba Karakaş, üçüncü çocuklarına hayranı olduğu Portekizli Cristiano Ronaldo’nun ismini verdi.

Ronaldo’yu Filistin’e yardım etmesi, merhameti ve Müslümanların yanında durması nedeniyle seçtiğini belirten baba bir oğlu daha olursa Ronaldo’nun babasının adı olan José Dinis Aveiro’yu koyacağını ekledi.