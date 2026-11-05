Kağıthane'deki Hücre Evinde AK-47 Çıktı: Ünlü Bir İsme Silahlı Saldırı Hazırlayan 4 Kişi Yakalandı
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İstanbul'da tanınmış bir iş insanına suikast düzenlemek üzere il dışından gelen 4 kişi, Kağıthane'de kiraladıkları hücre evinde harekete geçmeden yakalandı. Evde AK-47 tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüphelilerin dosyalarında onlarca suç kaydı çıktı. Hedef alınan ismin kimliği açıklanmadı.
Asayiş ekipleri 3 Kasım'da Kağıthane'deki daireye baskın düzenleyip 4 şüpheliyi evde yakaladı.
Evdeki aramada 1 AK-47, 1 ruhsatsız tabanca ve toplam 121 fişek bulundu.
Ele geçirilen silahlar, maskeler ve cep telefonları emniyette sergilendi.
Şüphelilerden A.E.'nin 31 suç kaydı, S.D.'nin ise 12 yıl 15 aylık kesinleşmiş cezası çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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