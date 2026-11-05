Kağıthane'deki Hücre Evinde AK-47 Çıktı: Ünlü Bir İsme Silahlı Saldırı Hazırlayan 4 Kişi Yakalandı

Kağıthane ve Eyüpsultan'da farklı tarihlerde yaşanan olayları aydınlatmak için çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaldığı adresi takibe aldı. Kiralanmış bir hücre evi olduğu belirlenen daireye 3 Kasım'da baskın düzenlendi. İçeride bulunan B.A., S.D., T.İ. ve A.E. gözaltına alındı.

Dört kişinin il dışından İstanbul'a geldiği ve eylem hazırlığını bu evde yürüttüğü belirtildi. Polis, şüphelileri harekete geçmeden yakaladı. Hedef alınan kişi ise iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve sivil toplum çevrelerinde de tanınan bir isim olarak tarif edildi, adı verilmedi.