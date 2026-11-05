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Kağıthane'deki Hücre Evinde AK-47 Çıktı: Ünlü Bir İsme Silahlı Saldırı Hazırlayan 4 Kişi Yakalandı

Kağıthane'deki Hücre Evinde AK-47 Çıktı: Ünlü Bir İsme Silahlı Saldırı Hazırlayan 4 Kişi Yakalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 10:16
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İstanbul'da tanınmış bir iş insanına suikast düzenlemek üzere il dışından gelen 4 kişi, Kağıthane'de kiraladıkları hücre evinde harekete geçmeden yakalandı. Evde AK-47 tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüphelilerin dosyalarında onlarca suç kaydı çıktı. Hedef alınan ismin kimliği açıklanmadı.

Kaynak: Habertürk / Mustafa Şekeroğlu

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Asayiş ekipleri 3 Kasım'da Kağıthane'deki daireye baskın düzenleyip 4 şüpheliyi evde yakaladı.

Asayiş ekipleri 3 Kasım'da Kağıthane'deki daireye baskın düzenleyip 4 şüpheliyi evde yakaladı.

Kağıthane ve Eyüpsultan'da farklı tarihlerde yaşanan olayları aydınlatmak için çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaldığı adresi takibe aldı. Kiralanmış bir hücre evi olduğu belirlenen daireye 3 Kasım'da baskın düzenlendi. İçeride bulunan B.A., S.D., T.İ. ve A.E. gözaltına alındı.

Dört kişinin il dışından İstanbul'a geldiği ve eylem hazırlığını bu evde yürüttüğü belirtildi. Polis, şüphelileri harekete geçmeden yakaladı. Hedef alınan kişi ise iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve sivil toplum çevrelerinde de tanınan bir isim olarak tarif edildi, adı verilmedi.

Evdeki aramada 1 AK-47, 1 ruhsatsız tabanca ve toplam 121 fişek bulundu.

Evdeki aramada 1 AK-47, 1 ruhsatsız tabanca ve toplam 121 fişek bulundu.

Arama sonucu ortaya çıkan cephanelik, hazırlığın ciddiyetini gösteriyor. Polis, 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfekle birlikte 3 şarjör ve 50 adet 7,62 mm fişek ele geçirdi.

Ruhsatsız 9 mm tabanca ise 2 şarjör ve 71 fişekle birlikte bulundu. İki silahın mühimmatı toplandığında ortaya 121 fişek çıkıyor.

Ele geçirilen silahlar, maskeler ve cep telefonları emniyette sergilendi.

Ele geçirilen silahlar, maskeler ve cep telefonları emniyette sergilendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen sergide AK-47 tüfek, ruhsatsız tabanca ve mermiler masaya dizildi. Fotoğraflarda silahların yanında kep, kar maskeleri ve cep telefonları da yer alıyor.

Masanın önünde 'Cinayet' yazısı dikkat çekiyor. Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yürüttü.

Şüphelilerden A.E.'nin 31 suç kaydı, S.D.'nin ise 12 yıl 15 aylık kesinleşmiş cezası çıktı.

Şüphelilerden A.E.'nin 31 suç kaydı, S.D.'nin ise 12 yıl 15 aylık kesinleşmiş cezası çıktı.

Şüphelilerin sabıka dökümü dikkat çekti. B.A. hakkında aranma kaydı bulunuyor. S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası var. T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunuyor.

En ağır dosya A.E.'ye ait: 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı. Dört şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Suikast planının arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdüğü, hedefin kimliğine dair resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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