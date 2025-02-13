Saplantılı Hayranı Hakkında Şikayette Bulunmuştu: Hazal Kaya'ya Mahkemeden Kötü Haber!
Saplantılı Hayranı Hakkında Şikayette Bulunmuştu: Hazal Kaya'ya Mahkemeden Kötü Haber!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/magazin/sapl...
Oyunculuğu, ailesi ve sosyal medya paylaşımlarıyla dilimizden düşürmediğimiz Hazal Kaya zaman zaman özel hayatındaki gelişmelerle de konuşuluyor.
Geçtiğimiz yıllarda saplantılı bir hayranı olduğu haberleriyle gündeme gelen Hazal Kaya aldığı mesajlar sonucu mahkemeye başvurmuştu. 2017 senesinde 'hayranından' şikayetçi olan ünlü isim İranlı Eissa Yazdan Karami hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, davayla ilgili verilen karar şoke etti.
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Yıllar önce başladığı oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseli yaşayan o yıllardan bu yana da adından yer aldığı yapımlarla sık sık bahsettiren Hazal Kaya magazin manşetlerinin sevilen isimlerinden biri.
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Babasının kopyası, Fikret Ali ismini verdikleri oğulları ve resmen annesinin klonu diyebileceğimiz Süreyya Leyla ile gözlerden kalpler çıkartan çiftimizi paylaşımlarıyla da konuşuyoruz.
Zaman zaman imaj değişiklikleri bazen de özel hayatındaki gelişmelerle manşetlere yerleşen Hazal Kaya 2017 senesinde başına gelen korkunç bir olayla gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncu “Ya Hazalım, ya ölüm” ifadelerini barındıran tehdit içerikli mesajlarla silah siparişi verdiğini söyleyen paylaşımlarda bulunan saplantılı hayranına dava açmıştı.
Hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında dava açmaya yetecek delil bulunduğu ifadeleri yer almış ve İranlı Karami hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
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Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Hazal Kaya'ya mahkemeden kötü haber geldi... Karami hakkında başlatılan davada sapkın hayranın 10 yıldır bulunamaması nedeniyle şok bir karar alındı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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