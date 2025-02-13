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Saplantılı Hayranı Hakkında Şikayette Bulunmuştu: Hazal Kaya'ya Mahkemeden Kötü Haber!

Saplantılı Hayranı Hakkında Şikayette Bulunmuştu: Hazal Kaya'ya Mahkemeden Kötü Haber!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.02.2025 - 11:12

Oyunculuğu, ailesi ve sosyal medya paylaşımlarıyla dilimizden düşürmediğimiz Hazal Kaya zaman zaman özel hayatındaki gelişmelerle de konuşuluyor. 

Geçtiğimiz yıllarda saplantılı bir hayranı olduğu haberleriyle gündeme gelen Hazal Kaya aldığı mesajlar sonucu mahkemeye başvurmuştu. 2017 senesinde 'hayranından' şikayetçi olan ünlü isim İranlı Eissa Yazdan Karami hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.  Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, davayla ilgili verilen karar şoke etti.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/magazin/sapl...
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Yıllar önce başladığı oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseli yaşayan o yıllardan bu yana da adından yer aldığı yapımlarla sık sık bahsettiren Hazal Kaya magazin manşetlerinin sevilen isimlerinden biri.

Yıllar önce başladığı oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseli yaşayan o yıllardan bu yana da adından yer aldığı yapımlarla sık sık bahsettiren Hazal Kaya magazin manşetlerinin sevilen isimlerinden biri.

Hazal Kaya'yı aynı zamanda Ali Atay'la kurduğu mutlu aileyle de konuşuyoruz.

Babasının kopyası, Fikret Ali ismini verdikleri oğulları ve resmen annesinin klonu diyebileceğimiz Süreyya Leyla ile gözlerden kalpler çıkartan çiftimizi paylaşımlarıyla da konuşuyoruz.

Babasının kopyası, Fikret Ali ismini verdikleri oğulları ve resmen annesinin klonu diyebileceğimiz Süreyya Leyla ile gözlerden kalpler çıkartan çiftimizi paylaşımlarıyla da konuşuyoruz.

Zaman zaman imaj değişiklikleri bazen de özel hayatındaki gelişmelerle manşetlere yerleşen Hazal Kaya 2017 senesinde başına gelen korkunç bir olayla gündeme gelmişti.

Zaman zaman imaj değişiklikleri bazen de özel hayatındaki gelişmelerle manşetlere yerleşen Hazal Kaya 2017 senesinde başına gelen korkunç bir olayla gündeme gelmişti.

Yıllar önce İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami hakkında suç duyurusunda bulunan Hazal Kaya sosyal medya üzerinden rahatsız edildiğini belirtmişti.

Ünlü oyuncu “Ya Hazalım, ya ölüm” ifadelerini barındıran tehdit içerikli mesajlarla silah siparişi verdiğini söyleyen paylaşımlarda bulunan saplantılı hayranına dava açmıştı.

Ünlü oyuncu “Ya Hazalım, ya ölüm” ifadelerini barındıran tehdit içerikli mesajlarla silah siparişi verdiğini söyleyen paylaşımlarda bulunan saplantılı hayranına dava açmıştı.

2015 senesinde Hazal Kaya'ya hediyeler göndererek 'Aşkım, eşim, karım' notları yazdığı öğrenilen ismin Hazal Kaya'ya X üzerinden de benzer mesajlar attığı ortaya çıkmıştı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında dava açmaya yetecek delil bulunduğu ifadeleri yer almış ve İranlı Karami hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında dava açmaya yetecek delil bulunduğu ifadeleri yer almış ve İranlı Karami hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
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Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Hazal Kaya'ya mahkemeden kötü haber geldi... Karami hakkında başlatılan davada sapkın hayranın 10 yıldır bulunamaması nedeniyle şok bir karar alındı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Hazal Kaya'ya mahkemeden kötü haber geldi... Karami hakkında başlatılan davada sapkın hayranın 10 yıldır bulunamaması nedeniyle şok bir karar alındı.

Suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle dava düşürüldü. Mahkeme İstanbul İl Göç Müdürlüğü'nün Karami'nin adresinin 10 gün içinde tespit edememesi durumunda, sorumlular hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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