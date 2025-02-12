Rehabilitasyona Girip Vücudundaki Dövmeleri Sildiren Peter Davidson'ın Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!
Rehabilitasyona Girip Vücudundaki Dövmeleri Sildiren Peter Davidson'ın Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!
Son yıllarda adını magazin manşetlerinde sürekli duymaya alıştığımız Pete Davidson'a daha önce belki denk gelmişsinizdir. Hollywood'un en gözde isimleriyle yaşadığı ilişkilerle adından bahsettiren Pete Davidson sansasyon yaratan haberlerle gündeme gelmişti. Kim Kardashian, Ariana Grande gibi isimlerle olaylı ilişkiler yaşayan Davidson uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Rehabilitasyona girip vücuduna yaptırdığı 200 dövmeyi sildiren Davidson'un son hali şok etkisi yarattı! Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Oyunculuk kariyerine Brooklyn Nine-Nine, Friends of the People, Guy Code ve Wild 'n Out'ta küçük rollerle başlayan Pete Davidson aynı zamanda komedyen olarak adını duyurmuş isimlerden biri.
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2018 yılında Ariana Grande ile yaşadığı büyük aşkla adından bahsettiren hatta ardından evlenecekleri beklenen ikili ayrılık haberiyle duyanları şoka sokmuştu.
2021 senesinde, Kim Kardashian'ın Kanye West'le ayrılmasının ardından ünlü komedyeni Kardashian'la aşk yaşadığı haberleriyle magazin manşetlerinde görmüştük.
Kardashian'la ayrılığının ardından ünlü oyuncu Kate Beckinsale ile çıkmaya başlayan Davidson yine yaş farkıyla gündeme gelmişti.
Margaret Qualley ile yaşadığı ilişkinin ardından Cindy Crawford'ın kızı ünlü model Kaia Gerber ile birlikteliğiyle gündeme gelen Davidson'ın bu ilişkisi de yalnızca birkaç ay sürdü.
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2019 senesinde sosyal medya hesabından bir intihar notu paylaşıp hesabını silerek herkesi endişelendiren isim uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu.
Rehabilitasyon sayesinde bambaşka biri olarak karşımıza çıkan Pete Davidson dövmelerini de sildirdi! 200 dövmeyi tam 4 yılda sildiren isim “Sildirmek yaptırmaktan daha acı vericiydi” dedi.
2020 senesinden beri dövmelerini sildiren ismin eski halinden eser kalmadı! Ünlü oyuncunun son görüntüsünü görenler kendisini tanımakta zorlandı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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