Yağmur Atacan, Eşi Pınar Altuğ'un Yoga Hareketini Kıskandığını Düşünenlerle Dalga Geçti!
Geçtiğimiz haftalarda, Pınar Altuğ'un yoga hareketleri gündem olmuştu. Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'ı spor yaptığı için kıskanacağını düşünenlerle fena dalga geçti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Geçtiğimiz günlerde, Pınar Altuğ'un antrenörüyle denediği zorlu yoga hareketi birilerine epey dert olmuştu belki denk gelmişsinizdir.
Konuyla ilgili fikri sorulan Yağmur Atacan ise kapak gibi bir cevap vermiş, adeta "Bu da herkese ders olsun" dedirtmişti.
Fotoğrafta Pınar Altuğ'u tutan antrenörü, üstünü çizerek yok eden Yağmur Atacan, eşini spor yaptığı için kıskandığını düşünenlerle fena dalga geçti.
