Yağmur Atacan, Eşi Pınar Altuğ'un Yoga Hareketini Kıskandığını Düşünenlerle Dalga Geçti!

Lila Ceylan
11.09.2025 - 14:53

Geçtiğimiz haftalarda, Pınar Altuğ'un yoga hareketleri gündem olmuştu. Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'ı spor yaptığı için kıskanacağını düşünenlerle fena dalga geçti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Geçtiğimiz günlerde, Pınar Altuğ'un antrenörüyle denediği zorlu yoga hareketi birilerine epey dert olmuştu belki denk gelmişsinizdir.

Spor ve sağlıklı yaşam konusundaki disiplinini sık sık takipçileriyle paylaşan Altuğ, yoga hareketiyle dikkat çekmiş, birçok kullanıcının beğenisini ve övgüsünü alırken, bazılarının da nedense sinirine dokunmuştu. 

Eşi Yağmur Atacan'ın bu hareketleri kıskanıp kıskanmadığı merak edilmiş, yorumları gören Pınar Altuğ dayanamayınca verdiği cevapla gündeme oturmuştu.

Konuyla ilgili fikri sorulan Yağmur Atacan ise kapak gibi bir cevap vermiş, adeta "Bu da herkese ders olsun" dedirtmişti.

Pınar Altuğ'un yaşına rağmen bu kadar başarılı bir şekilde spor yapmasının kıskanıldığını vurgulayan Yağmur Atacan, kıskançlık sorularına ise

 'Spor yapıyorlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum' diyerek cevap vermişti.

Geçtiğimiz saatlerde Pınar Altuğ'un tartışma yaratmaya müsait bir yoga pozu daha gündeme geldi. Yukarıda pozun orijinalini gördüyseniz, şimdi Yağmur Atacan'ın meseleye yaklaşımına geçiyoruz!

Fotoğrafta Pınar Altuğ'u tutan antrenörü, üstünü çizerek yok eden Yağmur Atacan, eşini spor yaptığı için kıskandığını düşünenlerle fena dalga geçti.

'Yoğun uğraşlar neticesinde Pınar'ın uçuşunu organize ettim arkadaşlar... El değiyor, ayak kimin sorunu ortadan kalktı! Rahat uyuyabiliriz. P.s: Tamam tamam çok kıskanıyom da söylemiyom' açıklamasında bulundu.

