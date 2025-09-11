onedio
Dilan Polat, Habertürk ve Show TV'ye El Konulmasının Ardından Açıklamalarıyla Dikkat Çekti

Lila Ceylan
11.09.2025 - 14:05

Her konuda mutlaka bir yorumu olan Dilan Polat, Can Holding'e bağlı 121 şirkete el konulmasının ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Konuyu kendine bağlayan Dilan Polat, 'Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste' dedi.

Bu sabaha operasyonla uyandık. Geçtiğimiz yıllarda Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi kanalları içinde barından şirketi satın alan Can Holding’e operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonda, Can Holding’e bağlı Habertürk, Show TV gibi kanallarla birlikte, içlerinde  Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport şirketlerinin de yer aldığı toplam 121 şirkete el konuldu.

Çıkan haberleri gören Dilan Polat konuya hemen kendine bağladı ve peş peşe hikayeler paylaştı. "Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" diyen Dilan, "Ah almayın dua alın" serzenişinde bulundu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
efsun03

buda kendini mazlum sanıyor ah kıyamam

Ademoğlu Cumhuriyet

Her videonuzu gördüğümde size ah ediyorum onca şeyi yapıp video merakınız yüzünden her şeyi açığa çıkartıp çocuklarınızı ailenizi mahvedip ceza almadan hasta... Devamını Gör

Onurcan Hatipoglu

Arka sokaklardaki Mazlumdan bahsediyor arkadaşlar.