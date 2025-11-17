KADES'i Önermiş: Deniz Bağdaş’ın Özgür Turhan'ın Avukatına Attığı Mesajlar İlk Kez Ortaya Çıktı!

Deniz Bağdaş: 'Abi sakın Özgür'e yazma ama bana şiddet gösterdi. Çift terapisinden çıktık. Senin boşanma sebeplerini s...m dedi ve asansöre itti beni. Eve girdik. R.T'nin yanında boğazımı sıktı. O.... al sana geçerli boşanma sebebi diye. Söyleme ona şimdi daha çok kızacak'

Avukat: 'Aile içi şiddet bürosu var. Oradaki polise gidebilirsin darp raporu alırlar uzaklaştırma kararı çıkar illaki ama süreç tıkanır o vakitten sonra. Yani gerçekten olacak iş değil'