KADES'i Önermiş: Deniz Bağdaş’ın Özgür Turhan'ın Avukatına Attığı Mesajlar İlk Kez Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.11.2025 - 14:38

Komedyen çift Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş’ın 9 ay önce biten evlilikleri, mahkeme dosyasına giren yeni belgelerle yeniden gündem oldu. Ayrılık sonrası karşılıklı aldatma ve şiddet iddialarıyla çalkalanan çift cephesinde bu kez dijital uzaklaştırma kararı, pedagog raporu ve mesaj kayıtları ortaya çıktı.

İşte detaylar!

Yaklaşık 9 ay önce yollarını ayıran komedyen çift Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş arasındaki sular bir türlü durulmuyor.

YouTube’da birlikte ürettikleri eğlenceli içeriklerle tanınan Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş, Şubat ayında ani bir kararla boşanarak herkesi şaşırtmıştı hatırlarsanız. 

Bağdaş’ın, evlilik sürecinde fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığını açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; Turhan cephesinden de Bağdaş’a yönelik “aldatma” iddiaları gelmişti.

Gündeme düşen son iddialara göre mahkeme, Özgür Turhan hakkında dijital uzaklaştırma kararı verdi.

Öte yandan çiftin 5 yaşındaki çocukları R.T’nin pedagog rapor ortaya çıktı. Dava dosyasına giren klinik gözlem raporu, küçük çocuğun boşanma sürecinde ciddi bir duygusal dalgalanma yaşadığını ortaya koydu. Raporda, baba ile görüşmelerin düzensiz oluşunun çocukta kaygı yarattığı, oyun temalarında “korunma, saklanma ve yeniden birleşme” gibi işaretlerin sıkça görüldüğü belirtiliyor. 

Ayrıca rapora göre çocuk, şiddete de tanıklık etmiş.

Dava dosyasına giren en çarpıcı detaylardan biri ise Deniz Bağdaş’ın Özgür Turhan’ın avukatına attığı mesajlar oldu.

Bağdaş, çift terapisi dönüşünde ağır şiddete uğradığını söyleyerek, “Bana şiddet gösterdi, boğazımı sıktı… Çocuğumun yanında oldu” ifadelerini kullanmış. Turhan’ın avukatı ise Bağdaş’a Aile İçi Şiddet Bürosu’na başvurmasını ve KADES uygulamasını kullanmasını önermiş.

Bağdaş ile Özgür Turhan'ın avukatının diyaloğu:

Deniz Bağdaş: 'Abi sakın Özgür'e yazma ama bana şiddet gösterdi. Çift terapisinden çıktık. Senin boşanma sebeplerini s...m dedi ve asansöre itti beni. Eve girdik. R.T'nin yanında boğazımı sıktı. O.... al sana geçerli boşanma sebebi diye. Söyleme ona şimdi daha çok kızacak' 

Avukat: 'Aile içi şiddet bürosu var. Oradaki polise gidebilirsin darp raporu alırlar uzaklaştırma kararı çıkar illaki ama süreç tıkanır o vakitten sonra. Yani gerçekten olacak iş değil'

